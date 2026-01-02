Giro brusco en el caso de Alfredo Morelos: se hizo insostenible y llegaría hasta la FIFA

Alfredo Morelos está cerca de lograr su continuidad en Atlético Nacional. Las negociaciones siguen en marcha y todo está encaminado para lograr el acuerdo con la dirigencia de Santos.

Aunque su contrato determina que debe presentarse a entrenamientos en Brasil, el delantero cordobés estaría presionando para obtener el tiquete de salida.

Esta semana salió a la luz un detalle que pocos conocían. Según el periodista brasileño Henrique Farinha, Santos le debe algunos meses de salario a Morelos y allí estaría la clave para lograr su renovación con Atlético Nacional.

Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

“Alfredo Morelos ya no quiere hacer negocios con el Santos, que le debe casi 13 millones de reales (2.3 millones de dólares) en salarios atrasados, incluyendo diferencias salariales de 2024, cuotas salariales de 2025 –el club cubrió parte de los salarios– y bonos de firma", informó.

De acuerdo a esta versión, el entorno de Morelos está evaluando la posibilidad de demandar ante la justicia de Brasil e incluso llevar el caso al Tribunal de la FIFA.

“Otra posibilidad es que el atleta lleve el asunto a la FIFA, como en el caso de Matías Rojas con el Corinthians. En principio, ya no hay posibilidad de un acuerdo como ocurrió con Furch, pero es mejor esperar el resultado del caso. Furch también solicitó la rescisión indirecta y terminó negociando la deuda con el club en 30 cuotas”, sentenció Farinha.

Nuevo delantero para Santos

Alfredo Morelos tiene claro que quiere quedarse en Atlético Nacional y todo está dado para que lo logre. Además de este giro brusco que tomó la negociación, la dirigencia de Santos esta cerca de acordar la llegada de Gabriel Barbosa como nuevo delantero.

Gabigol llegará procedente de Cruzeiro en condición de préstamo por un año con opción de compra.

La negociación se desenredó gracias al nuevo contrato de Neymar, quien es el hermano de su pareja Rafaella Santos. Gabriel Barbosa venía sonando hace meses con la posibilidad de volver al peixe, pero no había las condiciones económicas para asumir su sueldo.

Neymar Jr. se quedó con la pelota del partido tras anotar tres goles ante Juventude. Foto: Santos FC

Ahora se espera que entre Cruzeiro y Santos paguen el salario del delantero, que ha pasado por equipos importantes del mundo como Flamengo, Benfica o Inter de Milán.

Cabe recordar que el peixe salvó la categoría el año pasado y, de paso, se clasificó para la próxima edición de la Copa Sudamericana. La idea de los dirigentes es volver a pelear por los títulos y reconciliarse con la hinchada después de varios años difíciles por el primer descenso de su historia.

Santos es uno de los clubes más importantes de Brasil, pues allí pasaron leyendas del fútbol mundial como Pelé y el propio Neymar. En su palmarés tienen ocho títulos de la liga local y tres Copas Libertadores, la última de ellas en el año 2011.