Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

El futuro de Alfredo Morelos, en Atlético Nacional, sería casi un hecho para 2026. La prensa deportiva en Colombia afirma que el atacante buscaría acabar su contrato con Santos, que va hasta diciembre de 2026, y seguir con los colores del verde, mismos que defiende en préstamo desde mediados de 2024.

Incluso, han reportado que Morelos habría iniciado una reclamación formal a Santos por incumplimientos, y que el caso podría pasar a Fifa. Esto lo reveló el periodista Julián Capera.

Sin embargo, parece que el tema no para ahí. Medios brasileños, como Globo esporte y CNN, citan un comunicado oficial del Santos, en el que anuncian medidas sobre Morelos porque no se presentó a la pretemporada con el equipo peixe. Lo referencian como un pronunciamiento desde el club, aunque en los canales oficiales de la institución no hay nada al respecto.

“Santos Futebol Clube informa que quedó sorprendido por la ausencia del atleta Alfredo Morelos en la representación del plantel profesional, que tuvo lugar este viernes (2), en el CT Rei Pelé”, reza una parte del comunicado que referencia la prensa brasileña.

Nota oficial do Santos sobre o caso Morelos:



“O Santos Futebol Clube informa que foi surpreendido pela ausência do atleta Alfredo Morelos na reapresentação do elenco profissional, ocorrida nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé.



El medio referenciado cita otra parte del comunicado de Santos sobre Morelos: “Santos FC aclara que no ha recibido ninguna oferta formal de transferencia que involucre al jugador y que ha estado en diálogo con él y su cuerpo técnico con el objetivo de discutir y buscar una solución a los asuntos pendientes".

Casi calcado al medio anteriormente referenciado, CNN Brasil también tomó como referencia el comunicado de Santos: “En el documento, Santos confirma la ausencia de Morelos. Respecto a la solicitud de transferencia, Santos indicó que no han recibido ninguna solicitud formal de los agentes del jugador y que abordarán el asunto por la vía legal“.

Para dar fuerza a la información, citan otra parte del comunicado de Santos: “El club entiende que algunas de las demandas presentadas no son pertinentes, lo que ha dificultado el avance de las negociaciones. El caso ha sido remitido al Departamento Jurídico, que tomará las medidas pertinentes”.