La portada en Argentina que confirma a Marino Hinestroza en Boca Juniors: “Es colombiano, todo un personaje”

El medio deportivo más importante de Argentina reacciona al nuevo fichaje de Boca Juniors proveniente de Atlético Nacional, Marino Hinestroza, por el que pagaron una millonada.

William Horacio Perilla Gamboa

26 de diciembre de 2025, 11:03 p. m.
Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025
Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025 Foto: Lina Gasca

Es el hombre de moda en el fútbol argentino y la prensa de aquel país no para de reaccionar al nombre de Marino Hinestroza, quien se uniría como nuevo jugador de Boca Juniors para el 2026, un año clave para su carrera deportiva que lo podría dejar definitivamente en la lista de la Selección Colombia para el Mundial. El diario Olé asegura que la operación entre equipos se cerró en cinco millones de dólares.

Su salto nuevamente al fútbol del exterior se da en el momento ideal y más coyuntural. Para Marino Hinestroza, ir a uno de los clubes más grandes de Argentina desde Atlético Nacional en este diciembre, significa un ascenso en plena recta final hacia el Mundial 2026. Es un movimiento que hace bulla en Sudamérica y que por supuesto resuena en el FPC como una de las transferencias más importantes de los últimos años por varios factores.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Desde el club que sale (Atlético Nacional), al equipo que llega (Boca Juniors), la liga y lo que jugará el ‘Xeneize’ en el 2026 con la Copa Libertadores a bordo. A eso se suma la millonada que en Buenos Aires transfirieron por uno de los extremos con mayor proyección en el fútbol argentino. Es por eso que en la prensa argentina le dedicaron una portada que confirma toda esta operación

La portada de Olé para Marino Hinestroza

Los rumores comenzaron semanas atrás y se aceleraron luego del título de la Copa Colombia y el posteo en Instagram como despedida de Atlético Nacional. Lo único que hacía falta era el acuerdo entre clubes por su ficha, pues Marino Hinestroza ya tenía todas sus condiciones contractuales arregladas con Boca Juniors.

En medio de las versiones, críticas, puntos de vista y reacciones de la prensa argentina, resalta la portada que el diario Olé le dedicó a Marino Hinestroza y que lo confirma como nuevo jugador de Boca Juniors. Da una breve descripción de quién es y lanzaron el dato de los cinco millones de euros que en Argentina le transfirieron a Atlético Nacional.

Negocio redondo para las tres partes. Atlético Nacional asegura un dineral para el 2026 y una ‘salvación’ ante la incapacidad de no clasificar a la Copa Libertadores que le aseguraba montos económicos mínimo de 3 millones de dólares.

Marino Hinestroza, extremo vallecaucano de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza, extremo vallecaucano de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Boca Juniors se queda con un refuerzo de lujo para el máximo torneo de la Conmebol y una vitrina que le puede aumentar el valor y lanzarlo a Europa. Y el mismo Marino ve esas posibilidades para ir definitivamente al fútbol europeo por valores que pueden tocar los 10 millones de euros.

¿Qué dice la portada de Olé de Marino Hinestroza?

‘Mundo Marino’ lanzó la habitual creatividad de Olé haciendo referencia al ‘Mundo Boca’ y el ‘boom’ por su fichaje. “El primer refuerzo de Riquelme para la Libertadores es Marino Hinestroza: el colombiano, todo un personaje, trae su desequilibrio como extremo y su extrovertida personalidad...”.

Portada Olé del 26 de diciembre de 2025.
Portada Olé del 26 de diciembre de 2025. Foto: Diario Olé

Se cree que Marino Hinestroza firmó un contrato de cuatro años en Boca luego de ser tricampeón con Nacional y consolidarse como uno de los mejores extremos de Colombia. La expectativa en el mundo Boca es bastante alta.

