Contadas son las horas para que Marino Hinestroza sea oficializado como nuevo jugador de Boca Juniors. El anuncio que deberá hacer el conjunto de Buenos Aires, es una noticia que se viene calentando desde hace varias semanas.

Aunque por un momento se dudó de que esto se hiciera oficial, los dirigentes lograron llegar a un acuerdo que le beneficiara a ambas instituciones. En las últimas horas, todo pasó de ser un rumor, a casi una confirmación que dieron los periodistas vecino país.

Marino Hinestroza celebrando el tricampeonato de Nacional en Copa BetPlay. Foto: @nacionaloficial

César Luis Merlo, reconocido comunicador y especializado en tema de fichajes, fue uno que contó sobre los detalles al respecto del trato.

Además de dar la noticia, dio a conocer otros detalles como el valor que embolsillará Atlético Nacional, así como el tiempo de contrato que está fijado en el nuevo vínculo que tendrá el colombiano.

“Marino Hinestroza es nuevo refuerzo de Boca. El club le compró el pase a Atlético Nacional en US$ 5M y el extremo firmará contrato por 4 años, tal como se adelantó”, puntualizó Merlo.

Figura de Atlético Nacional sigue los pasos de Marino Hinestroza: se iría al exterior y dejaría hueco

Ante este hecho, y lo inminente del anuncio para la próxima temporada, es que medios argentinos ya han empezado a reaccionar. Uno que lo hizo fue Diario Olé, quien puntualizó sobre una historia que subió en las últimas horas el propio Marino.

“CON LOS COLORES XENEIZES, LA HISTORIA DE HINESTROZA: SE ACERCA SU LLEGADA A BOCA”, titularon de entrada a través de X.

El medio en mención ve este gesto del jugador como un agregado más a lo que ya es un negocio casi firmado.

“Independientemente del posteo, ya en la mañana las informaciones de ambas partes daban cuenta del fuerte avance en las charlas que dejaba el pase a punto de hacerse”, extiende Olé.

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Tal como se dijo antes, el medio argentino también apuntó a los mismos detalles del vínculo contractual que se estarán completando en los próximos días.

“A detalles formales que ya no harán peligrar la concreción, serán alrededor de cinco millones de dólares los que CABJ desembolsará por el pase, quien firmará un contrato por cuatro años”, sentencian.

De Marino se habla muy bien

“Desde que se fue Sebastián Villa, Boca no tiene un jugador de esas características, son comparables”, dijo Fabián Vargas en ESPN. “Tiene un carácter fuerte, pero habrá que ver si al ponerse una camiseta tan pesada y con tantas presiones, no se lo devora el Mundo Boca”, agregó.

Javier Gandolfi habló de Marino Hinestroza ante el interés de Boca Juniors. Foto: Getty Images

Javier Gandolfi, quien fue el técnico de Marino en Nacional durante semestres pasados y, además, es conocedor del balompié argentino a más no poder, dio su veredicto del salto del jugador a uno de los clubes más poderosos de Sudamérica.

“Cuando tengo la primera impresión, le dije a los chicos del cuerpo técnico, va a tener un futuro cercano o de selección, porque ese tipo de jugador que hoy por ahí en el fútbol mundial se perdió ese desequilibrio y ese duelo de uno contra uno, que tiene muchas más posibilidades de ganar”, agregó el estratega argentino sobre el negocio.