Presidente de Atlético Nacional señala a Marino Hinestroza por gesto que no les gustó: “Se lo dije”

Sebastián Arango reveló detalles inéditos sobre el negocio fallido con Boca Juniors y las razones de su salida a Vasco da Gama.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 5:05 p. m.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, habló sobre el negocio fallido de Marino a Boca Juniors.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, se refirió a la venta de Marino Hinestroza y el negocio fallido con Boca Juniors.

En declaraciones para Los del Sur, contó que ese fichaje “se manejó mal desde el principio” y estaba destinado a fallar en cualquier momento.

Incluso Marino se adelantó a los hechos y tuvo un gesto que no gustó en la dirigencia de Nacional. “Se lo dije desde que empezó a poner corazones sin que nosotros hubiéramos hablado con Boca”, apuntó Arango.

“Muchas veces la gente nos critica porque nosotros no comunicamos oportunamente, pero si usted sale que está hablando con alguien ya perdió todas las oportunidades de negociar bien. Ese negocio arrancó enredado desde ahí y lo que pasó fue eso: una cantidad de sucesos que lo que hacían era alejarnos mucho más”, agregó.

Atlético Nacional tenía clara la intención de Marino Hinestroza por llegar a Boca Juniors y abrieron la puerta a firmar por cinco millones de dólares, pero el club argentino dio largas a la firma hasta el punto en que se hizo insostenible.

Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Marino Hinestroza, atacante de Atlético Nacional Foto: Lina Gasca

A veces te toca ceder más de lo que quisieras y lo hicimos para que este negocio se cerrara con ellos. A pesar de eso se siguió ensuciando y pues obviamente la responsabilidad nuestra es tener varias alternativas siempre”, declaró en el podcast.

Fue ahí cuando apareció Vasco da Gama como una salida fácil para completar la venta de Marino y permitirle al jugador un salto al exterior que estaba buscando desde finales del año pasado.

“Afortunadamente se aceleró en dos días con buena voluntad, con buena disposición, con las cosas claras y respuestas super oportunas como se debe cerrar un negocio. Yo no le meto drama, ni lo llevo a lo personal. Cuando tuvimos que salir a defender a Nacional porque dijeron que no le pagábamos, obviamente lo hicimos”, sentenció.

YouTube video ugmzOjPNj4I thumbnail

El tiempo dio la razón

Lo más curioso de este caso es que Boca Juniors no solo descartó a Marino Hinestroza, sino que tampoco pudo completar el fichaje de Edwin Cetré.

Aunque los números ya estaban acordados con Estudiantes, el extremo colombiano no superó los exámenes médicos y Boca intentó reducir el precio para firmar.

El acuerdo que se había alcanzado entre los clubes se rompió y Cetré tuvo que volver a La Plata para reincorporarse a entrenamientos. La prensa argentina ha lanzado fuertes críticas contra la gestión de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien ha tenido problemas para cumplir con los fichajes pedidos por el cuerpo técnico de Claudio Úbeda.

Marino lamentó la noticia de no poder jugar en La Bombonera, pero está contento con la posibilidad de jugar en Brasil y acompañado por una numerosa delegación de colombianos.

