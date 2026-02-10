Deportes

El grave problema que se le presentó al fichaje de Edwin Cetré en Boca Juniors: traspaso caído

Cuando todo estaba listo, el fichaje de Edwin Cetré a Boca Juniors se cayó por delicada razón.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

10 de febrero de 2026, 9:41 p. m.
Edwin Cetré, delantero colombiano.
Edwin Cetré, delantero colombiano. Foto: Getty Images / Escudo Boca Juniors

Todo estaba encaminado y lo único que hacía falta era el anuncio oficial. Al final, el fichaje de Edwin Cetré se cayó en Boca Juniors por delicadas razones que tienen que ver con sus exámenes médicos. Medios en argentina hacen eco a lo que está pasando en Buenos Aires y el jugador colombiano deberá volver a Estudiantes de La Plata.

En los últimos días, el rumor se convirtió en una realidad. Edwin Cetré iba rumbo a Boca Juniors, pero las cosas sufrieron un inesperado traspié y ahora el fichaje estrella para Juan Román Riquelme no podrá unirse al Xeneize. Era el futbolista elegido tras la caída de Marino Hinestroza, luego de las buenas presentaciones en el ‘Pincha’.

Cabe recordar que hay acuerdo entre los clubes, Boca y Estudiantes, y el Consejo de Fútbol del equipo Xeneize avaló su firma. El pase no pudo ser una realizad debido a los delicados resultados en los exámenes médicos. Según TyC Sports, hay “discrepancias” tras las pruebas en el consultorio que tienen el traspaso en un limbo con muchas posibilidades de que se caiga de inmediato.

Edwuin Cetré (izq.) fue una de las figuras de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré (izq.) fue una de las figuras de Estudiantes de La Plata. Foto: Estudiantes de La Plata

Según los medios en Argentina, el pase del jugador no está del todo caído, sino que Boca Juniors frenó la firma ya que no quiere arriesgar su capital en un jugador que puede no dé garantías en cuanto al tema médico. El jugador sigue en una etapa de observación, mientras regresa a Estudiantes.

La tabla de la Liga Betplay tras la reacción del Medellín en Cúcuta y Bucaramanga vs. Tolima

La publicación de Mbappé por el cumpleaños de Falcao que da la vuelta al mundo: más de tres millones de vistas

Oficial: jugador de Millonarios seguirá su carrera en un grande de Brasil

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo las pruebas de pretemporada 2026

Friburgo da un golpe sobre la mesa y avisa a Luis Díaz y Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Lluvia de elogios del director deportivo del Bayern tras el triplete de Luis Díaz y los penaltis ante Hoffenheim

La Selección Colombia se acerca al Mundial: arrasa en el Sudamericano y clasifica al hexagonal final

Boca Juniors pone millonada por un jugador colombiano: Independiente Medellín se beneficia

El paso a paso desde el Manchester City que desencadenó el fichaje de Marino Hinestroza en Vasco: sufre Boca

Marino Hinestroza revela por qué se cayó el negocio con Boca Juniors: ventiló el detonante

En Brasil también fue rechazado

Edwin Cetré también fue pretendido por Athletico Paranaense de Brasil, pero el jugador también se cayó en la revisión médica y tuvo que volver a Estudiantes de La Plata. Se comentó que un problema cardiaco era la causa de la baja de la transferencia e incluso unos desacuerdos en los pagos por sus derechos deportivos.

Pantallazo X: @la12tuittera
Pantallazo X: @la12tuittera Foto: Pantallazo X: @la12tuittera

Al final, nada de esto era cierto. El Diario Olé de Argentina, apenas se conoció la baja en Boca Juniors, comentó que el jugador tuvo que ser remitido a una revisión especial para descartas situaciones. Se cree que la verdadera razón por la que Cetré no fue tenido en cuenta es por una vieja lesión de meniscos cuando estaba en Santos Laguna en el 2018.

Más allá de que 2025 fue un año clave para su carrera y se pudo presentar por todo lo alto en Argentina con Estudiantes, el tema de los meniscos le pasa factura para cambiar de equipo y su fichaje a Boca se ve caído o al menos está en una seria observación para no pasar apuros en el futuro.

Por ahora, Boca, ni Estudiantes, ni Cetré, se han pronunciado ante el mar de rumores que hay en Argentina. Mientras, su lesión de meniscos lo hace padecer, más allá de que eso no es impedimento para que pueda jugar, tal como sucedió la temporada anterior con la camiseta del ‘Pincha’.

Boca Juniors

