Periodista argentino le cae con todo a Marino Hinestroza y lanzó insultos subidos de tono: “Vende collares”

El periodista Diego Díaz, de Picado TV, aseguró que cree que el traspaso por 5 millones de dólares no es el adecuado para Boca Juniors.

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de diciembre de 2025, 2:31 a. m.
El periodista Diego Díaz lanzó insultos racistas contra el futbolista Marino Hinestroza.
El periodista Diego Díaz lanzó insultos racistas contra el futbolista Marino Hinestroza.

La posible llegada del extremo colombiano Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina se ha convertido, por estos días, en tema de conversación obligado para los analistas deportivos del país del sur del continente.

Marino Hinestroza no aguantó más y publicó la decisión final: confirmado su nuevo equipo

La transferencia ha desatado una ola de comentarios centrados en la evaluación del futbolista y en lo que podría ofrecerle al cuadro que actualmente dirige Claudio Úbeda.

Al respecto, el periodista argentino Diego Díaz fue uno de los que dejó su impresión a la llegada del colombiano a las filas del club xeneize y aprovechó su espacio en el programa pPicado TV para lanzar un comentario que no pasó desapercibido y que provocó cientos de reacciones.

Díaz, contrario a sus compañeros, dejo claro que no estaba de acuerdo con la llegada de Hinestroza a La Bombonera y criticó el fichaje que estaría al rededor de los cinco millones de dólares, cifra considerable para el cuadro de Juan Román Riquelme.

Federación Inglesa de Fútbol lanzó dura acusación contra el argentino Cuti Romero: “Se comportó de forma agresiva”

Aburrido Boxing Day en Inglaterra: solo habrá un partido porque el resto de la fecha se jugará el sábado

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

La reacción de la prensa argentina a Marino Hinestroza, la historia en IG y su fichaje casi cerrado con Boca Juniors

Destapan giro en el tema Marino Hinestroza y Boca Juniors: la millonada que habría rechazado Atlético Nacional

“La Navidad de Boca. El moreno de Plaza Francia, ¿no?… ¿Quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares? Si le mostrás a la gente quién es Marino Hinestroza, no saben quién es”, fue el apunte del periodista que provocó la reacción en redes sociales.

De inmediato, varios internautas calificaron la referencia como un acto de racismo y desprecio contra el futbolista de 23 años que ha sido determinante en el último año de Atlético Nacional.

“En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Boca va a pagar cinco millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba ocho. Para el fútbol argentino es un interrogante de cinco palos”, agregó Díaz en su intervención.

Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles con Atlético Nacional en Copa Libertadores.
Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles con Atlético Nacional en Copa Libertadores.

¿Atlético Nacional rechazó una oferta de 5 millones de dólares por Marino Hinestroza?

Aunque desde muchos sectores apuntan a que solo faltan los exámenes médicos para cerrar la transacción, en las últimas horas surgió información sobre un giro que daría la transferencia.

Según el periodista Felipe Sierra, comunicador que sigue de cerca el mercado de fichajes, Atlético Nacional habría rechazado la oferta de 5 millones de dólares que Boca Juniors hizo por Marino Hinestroza.

“Atlético Nacional no aceptó la última propuesta de Boca Juniors –que ronda los 5 M$–, por Marino Hinestroza (23). El extremo está motivado y a la espera de la propuesta del xeneize, pues sabe lo importante que puede ser para el Mundial 2026”, escribió Sierra.

Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles en el clásico paisa.
Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles en el clásico paisa.

Pese a lo señalado por Sierra, las publicaciones del futbolista en sus redes sociales apuntan a que el negocio está más avanzado de lo que se cree.

Según una historia posteada por el jugador nacido en Cali, solo es cuestión de horas para que luzca la camiseta azul y oro de uno de los cuadros con más historias en Argentina y en el continente.

