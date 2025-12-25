La posible llegada del extremo colombiano Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina se ha convertido, por estos días, en tema de conversación obligado para los analistas deportivos del país del sur del continente.

La transferencia ha desatado una ola de comentarios centrados en la evaluación del futbolista y en lo que podría ofrecerle al cuadro que actualmente dirige Claudio Úbeda.

Al respecto, el periodista argentino Diego Díaz fue uno de los que dejó su impresión a la llegada del colombiano a las filas del club xeneize y aprovechó su espacio en el programa pPicado TV para lanzar un comentario que no pasó desapercibido y que provocó cientos de reacciones.

Díaz, contrario a sus compañeros, dejo claro que no estaba de acuerdo con la llegada de Hinestroza a La Bombonera y criticó el fichaje que estaría al rededor de los cinco millones de dólares, cifra considerable para el cuadro de Juan Román Riquelme.

“La Navidad de Boca. El moreno de Plaza Francia, ¿no?… ¿Quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares? Si le mostrás a la gente quién es Marino Hinestroza, no saben quién es”, fue el apunte del periodista que provocó la reacción en redes sociales.

De inmediato, varios internautas calificaron la referencia como un acto de racismo y desprecio contra el futbolista de 23 años que ha sido determinante en el último año de Atlético Nacional.

“En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Boca va a pagar cinco millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba ocho. Para el fútbol argentino es un interrogante de cinco palos”, agregó Díaz en su intervención.

Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles con Atlético Nacional en Copa Libertadores. Foto: Colprensa

¿Atlético Nacional rechazó una oferta de 5 millones de dólares por Marino Hinestroza?

Aunque desde muchos sectores apuntan a que solo faltan los exámenes médicos para cerrar la transacción, en las últimas horas surgió información sobre un giro que daría la transferencia.

Según el periodista Felipe Sierra, comunicador que sigue de cerca el mercado de fichajes, Atlético Nacional habría rechazado la oferta de 5 millones de dólares que Boca Juniors hizo por Marino Hinestroza.

“Atlético Nacional no aceptó la última propuesta de Boca Juniors –que ronda los 5 M$–, por Marino Hinestroza (23). El extremo está motivado y a la espera de la propuesta del xeneize, pues sabe lo importante que puede ser para el Mundial 2026”, escribió Sierra.

Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles en el clásico paisa. Foto: Colprensa

Pese a lo señalado por Sierra, las publicaciones del futbolista en sus redes sociales apuntan a que el negocio está más avanzado de lo que se cree.

Según una historia posteada por el jugador nacido en Cali, solo es cuestión de horas para que luzca la camiseta azul y oro de uno de los cuadros con más historias en Argentina y en el continente.