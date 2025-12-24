Marino Hinestroza no aguantó más y publicó la decisión final: confirmado su nuevo equipo

Llegó el pronunciamiento que todos estaban esperando en Boca Juniors. Marino Hinestroza cortó de raíz todos los rumores y confirmó que su próximo destino será en el sur del continente.

A través de Instagram, el extremo vallecaucano publicó una historia con los colores del cuadro xeneize y un reloj de arena que avisa su inminente salida hacia el seis veces campeón de Copa Libertadores.

Marino se convertirá en nuevo fichaje de Boca Juniors por una cifra cercana a los cinco millones de dólares. A falta de la revisión médica, el contrato será por un lapso de cuatro años.

Y es que se llegó a decir que el negocio se estaba enfriando, sin embargo, las cosas siempre estuvieron claras con Atlético Nacional y el entorno de Marino Hinestroza.

Boca ya tiene su primer fichaje confirmado para la Libertadores del próximo año, un jugador al que venían siguiendo desde hace varios meses cuando recibió el llamado de la Selección Colombia y deslumbraba en cada partido con la camiseta del cuadro verdolaga.

La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram. Foto: Captura Marii_angulo

Marino aumenta la legión colombiana en Boca Juniors

Aunque Marino Hinestroza no está pasando por su mejor momento a nivel individual, es innegable que tiene cualidades técnicas difíciles de encontrar en el continente.

Además de pelear por la titularidad en el esquema de Claudio Úbeda, el extremo vallecaucano tiene la responsabilidad de representar el país a la altura de los nombres que han pasado por Boca Juniors.

Entre los colombianos que más se destacaron con la camiseta azul y oro están Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Chicho Serna, Fabián Vargas, Amaranto Perea y Wilmar Barrios.

Recientemente, estuvieron otros de menor repercusión como Frank Fabra o Sebastián Villa, y compañeros suyos en Atlético Nacional, como Jorman Campuzano o Edwin Cardona.

Marino Hinestroza reforzará la zona ofensiva de Boca, compartiendo el frente de ataque con el uruguayo Edinson Cavani, Exequiel ‘Changuito’ Zeballos, Carlos Palacios, Lucas Janson y varios más.

Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles con Atlético Nacional en Copa Libertadores. Foto: Colprensa

En Argentina se habla de Marino

El nuevo fichaje de Boca Juniors ha generado gran expectativa en la prensa argentina, que regularmente busca opiniones sobre las condiciones de Marino y lo que puede aportar.

“Desde que se fue Sebastián Villa, Boca no tiene un jugador de esas características, son comparables”, dijo Fabián Vargas en ESPN. “Tiene un carácter fuerte, pero habrá que ver si al ponerse una camiseta tan pesada y con tantas presiones, no se lo devora el Mundo Boca”, agregó.

Javier Gandolfi, extécnico de Atlético Nacional, también habló. “Marino Hinestroza tiene la cabeza también para jugar en Boca, es un jugador que obviamente cuando analizamos el plantel y existía la posibilidad de ir Atlético Nacional, me lo nombraron mucho, pero no tenía la posibilidad de conocerlo”, declaró.

“Cuando tengo la primera impresión, le dije a los chicos del cuerpo técnico, va a tener un futuro cercano o de selección, porque ese tipo de jugador que hoy por ahí en el fútbol mundial se perdió ese desequilibrio y ese duelo de uno contra uno, que tiene muchas más posibilidades de ganar”, agregó el estratega argentino.