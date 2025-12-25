Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Se acerca el cierre del 2025 y Luis Díaz está en boca de todos. El colombiano de 28 años jugó los primeros seis meses del año con Liverpool, pero en el mercado de verano se fue traspasado al Bayer Múnich.

Desde que Lucho llegó al elenco bávaro, todo ha sido destacado: goles, asistencias y buenas actuaciones que lo dejan como uno de los mejores jugadores en la Bundesliga, además de lo hecho en Champions League.

Así las cosas, y tomando en cuenta que el 2026 está a la vuelta de la esquina, la prensa deportiva internacional se tomó la tarea de calificar el 2025 de Luis Díaz. Son varias las posturas, pero la mayoría apunta a que su desempeño fue óptimo.

“Era muy caro, pero ha salido muy bien” - The Athletic

Sí, a mediados de este 2025, la prensa deportiva internacional filtró que Bayern Múnich le pagó a Liverpool un total de 75 millones de euros por Luis Díaz. Para algunos fue un dineral, mientras que para otros el guajiro lo vale.

Eso sí, al principio habían dudas, y más que nada en Alemania. Cerca de seis meses después, las mismas quedaron atrás, porque Lucho ha respondido con creces al valor que el elenco bávaro pagó por sus servicios.

“Luis Díaz es otra opción obvia desde que cambió el Liverpool por el Bayern de Múnich. Era muy caro, pero ha estado muy bien”, reseña The Athletic.

“Luis Díaz fue el 31 mejor jugador del mundo” - The Guardian

Es común que la prensa extranjera haga constantes rankings sobre los mejores jugadores, equipos o selecciones en el mundo. The Guardian no se quedó atrás e hizo el listado de los mejores 100 futbolistas en el 2025.

Luis Díaz, por lo hecho en Liverpool y Bayern Múnich, se quedó con el puesto 31 de los mejores jugadores del mundo. El ranking lo lidera Ousmane Dembélé, seguido por Lamine Yamal y Vitinha cierra el top 3.

“Ousmane Dembélé se convierte en nuestro séptimo ganador al superar a Lamine Yamal en el segundo lugar y a Vitinha en el tercer lugar en nuestra lista de los mejores jugadores del planeta”, escribe el medio referenciado.

Luis Díaz superó a Messi en el mencionado ranking. Foto: Getty Images

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz?

El 11 de enero de 2026, cuando Bayern Múnich reciba en casa a Wolfsburg por la fecha 16 de la Bundesliga. Los bávaros, y todos los otros equipos de Alemania, tienen un parón debido a que la competencia no tiene desarrollo en las festividades decembrinas.