Deportes

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Le llegó el balance a Luis Díaz, y se ve algo muy positivo gracias a sus goles y buenas actuaciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
25 de diciembre de 2025, 9:24 p. m.
Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania.
Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania. Foto: Getty Images

Se acerca el cierre del 2025 y Luis Díaz está en boca de todos. El colombiano de 28 años jugó los primeros seis meses del año con Liverpool, pero en el mercado de verano se fue traspasado al Bayer Múnich.

Desde que Lucho llegó al elenco bávaro, todo ha sido destacado: goles, asistencias y buenas actuaciones que lo dejan como uno de los mejores jugadores en la Bundesliga, además de lo hecho en Champions League.

Así las cosas, y tomando en cuenta que el 2026 está a la vuelta de la esquina, la prensa deportiva internacional se tomó la tarea de calificar el 2025 de Luis Díaz. Son varias las posturas, pero la mayoría apunta a que su desempeño fue óptimo.

“Era muy caro, pero ha salido muy bien” - The Athletic

Sí, a mediados de este 2025, la prensa deportiva internacional filtró que Bayern Múnich le pagó a Liverpool un total de 75 millones de euros por Luis Díaz. Para algunos fue un dineral, mientras que para otros el guajiro lo vale.

Deportes

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Deportes

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Deportes

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

Deportes

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Deportes

Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Deportes

Fútbol británico vive luto en Navidad: Murió John Robertson, ‘Picasso’ del histórico Nottingham Forest

Deportes

Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

Deportes

Director general de Borussia Dortmund declara la guerra al Bayern de Luis Díaz: “Estamos en diciembre, no en mayo”

Deportes

El regalo de la Bundesliga a Luis Díaz: recreó su obra de arte, con Bayern Múnich, en modo navideño

Deportes

Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

Eso sí, al principio habían dudas, y más que nada en Alemania. Cerca de seis meses después, las mismas quedaron atrás, porque Lucho ha respondido con creces al valor que el elenco bávaro pagó por sus servicios.

“Luis Díaz es otra opción obvia desde que cambió el Liverpool por el Bayern de Múnich. Era muy caro, pero ha estado muy bien”, reseña The Athletic.

“Luis Díaz fue el 31 mejor jugador del mundo” - The Guardian

Es común que la prensa extranjera haga constantes rankings sobre los mejores jugadores, equipos o selecciones en el mundo. The Guardian no se quedó atrás e hizo el listado de los mejores 100 futbolistas en el 2025.

Luis Díaz, por lo hecho en Liverpool y Bayern Múnich, se quedó con el puesto 31 de los mejores jugadores del mundo. El ranking lo lidera Ousmane Dembélé, seguido por Lamine Yamal y Vitinha cierra el top 3.

“Ousmane Dembélé se convierte en nuestro séptimo ganador al superar a Lamine Yamal en el segundo lugar y a Vitinha en el tercer lugar en nuestra lista de los mejores jugadores del planeta”, escribe el medio referenciado.

Luis Díaz supera a Messi en importante ranking antes de cerrar el 2025.
Luis Díaz superó a Messi en el mencionado ranking. Foto: Getty Images

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz?

El 11 de enero de 2026, cuando Bayern Múnich reciba en casa a Wolfsburg por la fecha 16 de la Bundesliga. Los bávaros, y todos los otros equipos de Alemania, tienen un parón debido a que la competencia no tiene desarrollo en las festividades decembrinas.

Mas de Deportes

La gimnasta Isabelle Marciniak falleció este 24 de diciembre

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania.

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Carlos El Pibe Valderrama y jugadores de la Selección Colombia.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Djibril Cissé fue una de las figuras del Liverpool.

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

Esta es la medalla que le entregan a los campeones de la Liga BetPlay

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Sadettin Saran en un partido de Fenerbahce.

Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Luto en el fútbol de Reino Unido: falleció John Robertson.

Fútbol británico vive luto en Navidad: Murió John Robertson, ‘Picasso’ del histórico Nottingham Forest

Philipp Lahm y un post que, indirectamente, tiene a Luis Díaz como protagonista.

Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

Jugador campeón con Junior de Barranquilla podría reforzar a Millonarios.

Campeón con Junior llegaría a Millonarios: delantero para competirle a Atlético Nacional en Sudamericana

Jugador de Selección Colombia no tendría rumbo claro de cara al Mundial 2026.

Giro al futuro de Yaser Asprilla a meses del Mundial 2026: se iría de Girona y tres ligas top lo siguen

Noticias Destacadas