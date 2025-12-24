Atlético Nacional hizo rebaja: se filtró la cifra exacta que cobrarán por Marino Hinestroza

Aunque había preocupación por el silencio de ambas partes, Boca Juniors dio un paso más hacia el fichaje de Marino Hinestroza y está a pequeños detalles de sentenciar el negocio con Atlético Nacional.

Desde Argentina aseguran que todo está muy avanzado e incluso revelaron algunos puntos del negocio.

Por ejemplo, se conoció que Marino firmaría un contrato de cuatro años con Boca y lo esperan desde el próximo 2 de enero para iniciar la pretemporada en la sede deportiva del conjunto xeneize.

Atlético Nacional perderá a uno de sus mejores jugadores, pero tendría dinero de sobra para conseguirle un reemplazo a la altura de lo que significó en su paso por el Atanasio.

Cinco millones por Marino

Boca tiene a Marino Hinestroza en su carpeta desde hace varios meses atrás, pero hasta ahora se decidieron a hacer una oferta formal por sus servicios.

La razón es que Atlético Nacional rebajó sus pretensiones económicas y se ajustó al rendimiento del jugador en el segundo semestre.

De haber pedido hasta ocho millones de dólares en junio, la dirigencia del cuadro verdolaga se bajó hasta seis y ahora sería mucho menos el valor final de la transferencia.

Entre idas y vueltas, Boca Juniors terminaría depositando un total de cinco millones de dólares en las arcas de Nacional por el 100 % de los derechos de Marino.

Ese dinero se podría usar para alcanzar la renovación de Alfredo Morelos o conseguir un extremo de primer nivel para la nómina de Diego Arias.

En este momento, no hay fichajes confirmados para Atlético Nacional, aunque sí han sonado nombres como Luis Fernando Muriel, Santiago Arias y Johan Rojas, entre otros.

Los últimos días de Marino en Nacional

Lo cierto es que la salida de Marino Hinestroza ya se veía venir desde la final de la Copa BetPlay en la que vencieron a Independiente Medellín con gol de Andrés Felipe Román.

Ese día, el extremo vallecaucano aseguró que su historia en el verde había terminado de la mejor manera y que se iba a llevar un gran recuerdo de lo vivido.

De hecho, Jorman Campuzano le dio su bendición para que triunfe en Boca Juniors y demuestre las condiciones que se le vieron como jugador de Atlético Nacional.

Este movimiento no solo impactará en la carrera de Marino, sino en sus opciones de entrar a la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. El cuerpo técnico de la Selección Colombia le da prioridad a los jugadores que están en el exterior y mucho más si se trata de un gigante como Boca Juniors.

Ahora, le toca a Hinestroza demostrar de qué está hecho para este tipo de retos y que su gran desempeño en la Liga Betplay no fue cuestión del azar.