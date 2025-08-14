Liquidan a Miguel Borja a horas de jugar con River Plate en Libertadores: duro veredicto

A partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) de este jueves, 14 de agosto, Libertad recibirá a River Plate en el estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, por la ida de los octavos de final en Copa Libertadores. Se trata de una llave interesante, donde el millonario parte como favorito.

Ahora bien, horas antes del duelo, un histórico jugador de River Plate lanzó un duro veredicto sobre Miguel Ángel Borja, colombiano al servicio de la banda cruzada. Según el exfutbolista, el cafetero es “muy frío” y “un tipo ido”.

Se trata de Antonio Alzamendi, hoy con 69 años, pero recordado por su paso en River Plate a finales de los 80, donde ganó la Copa Libertadores, la Intercontinental y la Interamericana. El uruguayo apuntó con declaraciones sobre Borja y es tendencia en Argentina.

“La gente de River quiere ver en sus jugadores ese empuje, esa sangre y Borja es un jugador muy frío para jugar. Es goleador, pero me da la sensación que es muy frío”, dijo a Super Deportivo Radio.

Además, añadió: “La sensación que tuve el día que lo fui a ver al Monumental es que, por momentos, era un tipo ido del partido, y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar los que hizo”.

Miguel Ángel Borja, colombiano al servicio de River Plate. | Foto: Getty Images

El presente de Borja en River es constante tema de conversación en Argentina. Parece que apenas acabe su contrato se marchará, o al menos así lo detallan desde el cono sur. ¿Tendrá revancha contra Libertad?

River Plate se juega el prestigio en su visita al pretencioso Libertad en Asunción

Con un suspiro de alivio llega Marcelo Muñeco Gallardo por la recuperación de su defensa central Paulo Díaz.

El chileno sufrió una inflamación en la rodilla izquierda que lo dejó fuera del encuentro que River empató sin goles el pasado sábado ante Independiente por el torneo Clausura argentino.

Díaz es el alambre que puede atar a una línea de fondo muy golpeada. “Son Díaz para rezar...”, señaló un hincha del Millonario en redes sociales, esperanzado por el regreso del zaguero a los campos de juego.

Y es que River no podrá contar contra el Gumarelo con los lesionados defensas Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. | Foto: AFP

La zaga central estaría conformada por el uruguayo Sebastián Boselli y Paulo Díaz, o Juan Portillo si el chileno finalmente no es de la partida.

Gallardo está obligado además a demostrar que tiene a su cargo uno de los mejores planteles de Sudamérica y pasar la página del fracaso en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio, en el que River fue eliminado en la primera ronda.