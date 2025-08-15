Magistral pase de Juanfer Quintero por Copa Libertadores: video desata elogios en Argentina

Juan Fernando Quintero le cambió la cara a River Plate en el partido de octavos de final de Copa Libertadores contra Libertad.

Miguel Borja y Kevin Castaño arrancaron como titulares, pero el mejor colombiano de la noche fue Juanfer. El ‘10′ ingresó para el segundo tiempo y manejó los hilos del partido a su antojo, inclinando la cancha hacia el arco defendido por el uruguayo Martín Silva.

En el último suspiro del compromiso, Quintero se inventó un pase de lujo para habilitar a Nacho Fernández dentro del área. La jugada terminó con un remate cruzado de Gonzalo Montiel que casi le da la victoria a los riverplatenses en Paraguay.

Desafortunadamente, Silva estaba en una noche de inspiración y atajó el remate de Montiel para ahogar el grito de gol entre los miles de hinchas de River que viajaron a acompañar a su equipo.

Juanfer se ganó los elogios de la prensa argentina y también de su técnico, Marcelo Gallardo, que cada vez lo ve en mejores condiciones para pelear por la titularidad.

“Nacho y Juanfer nos dieron calidad de pase, contagiaron y se acercó a lo que nos representa a nosotros y al hincha. Intentaremos agarrarnos de eso”, dijo Gallardo.

En el caso puntual de Quintero, lo vio “mucho mejor que contra Independiente, más suelto y confiado con la pelota”.

“Nos dará variantes en el juego porque con su talento genera situaciones que solo generan los que tienen ese talento”, completó el técnico de River.

Juanfer volvió este semestre al fútbol argentino, después de un breve paso por América de Cali. Lo cierto es que no se encontraba en plenitud física por el parón y eso le restó posibilidades de salir como titular en el duelo de Copa Libertadores.

Para el partido de vuelta podría tener más protagonismo, eso dependiendo de los planes de Gallardo y la evolución que vaya mostrando en cuanto al aspecto físico.

“Recuperar la memoria del juego me produjo mayor satisfacción. Desde esas conexiones vamos a encontrar el gol. Estoy confiado en que vamos a mejorar”, apuntó el entrenador argentino sobre el partido del próximo jueves.

Libertad va por la épica

A pesar de que River Plate estuvo cerca de llevarse la ventaja, en Libertad quedaron tranquilos por lo visto en el partido de ida y esperan dar el batacazo en el Monumental.

En el primer tiempo tuvieron opciones de ponerse por delante, pero se encontraron con un Franco Armani providencial debajo de los tres palos.

“Tuvimos chances y no pudimos concretar”, sostuvo el técnico local, Sergio Aquino. “El juego de ellos nos obligó a meternos atrás. Queda un partido y tenemos chances”, completó.

River es el que tiene la obligación de jugar bien y proponer en el partido de vuelta, mientras que Libertad tratará de esperar para dar el golpe en algún contraataque.