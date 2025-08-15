Suscribirse

Adiós a una leyenda: murió Ramón Maddoni, descubridor de cracks y maestro del fútbol argentino

En su lista de descubrimientos se encuentran nombres como los de Carlos Tévez, Fernando Redondo y Leandro Paredes, entre otros.

Sebastián Clavijo García

15 de agosto de 2025, 1:47 p. m.
Argentinian football talent scout Ramon Maddoni poses next to jerseys given to him by football stars he scouted at Club Parque in Buenos Aires on March 22, 2018. Maddoni is a legend among football talent scouts. Over 100 players were scouted by him, including Carlos Tevez -who played in Argentinian Boca Juniors, Manchester United, Manchester City and Italian Juventus-, Fernando Redondo -who played in Spanish Real Madrid and Italian Milan- and Esteban Cambiasso -who played in Spanish Real Madrid and Italian Inter. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY DANIEL MEROLLA
Ramón Maddoni guardaba como un tesoro las camisetas de sus pupilos | Foto: AFP

Argentina se encuentra de luto por el fallecimiento de Ramón Maddoni, histórico descubridor de talentos que trabajó en las canteras de Boca y Argentinos Juniors.

En su lista de jugadores promovidos al profesionalismo se encuentran nombres como el de Fernando Redondo, Carlos Tévez, Juan Pablo Sorín, Fernando Gago, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso y Leandro Paredes, entre otros.

Maddoni era famoso en las canchas de barrio de Buenos Aires, donde regularmente aparecía para ver con qué nuevo talento se encontraba.

De los barrios más recónditos de la capital argentina sacó jugadores que terminaron siendo estrellas en el fútbol profesional y que hoy lamentan su partida a los 83 años.

“¡Gracias por todo maestro! Descansa en paz", escribió Paredes, uno de sus pupilos, quien acaba de volver a Boca Juniors tras algunas temporadas de travesía por Europa.

Aunque el reconocimiento se lo ganó como formador de futbolistas, Maddoni fue una figura importante en la historia del Club Parque, uno de los equipos más tradicionales del futsal argentino.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, escribieron este viernes confirmando la noticia.

Una vida dedicada al fútbol

A Maddoni le hicieron incontables entrevistas en televisión y prensa, destacando la manera en la que podía identificar buenas condiciones en los niños o jóvenes.

Este ‘laburo’ (trabajo) me salvó la vida, a los 37 años, cuando tenía una depresión muy grande por mi divorcio”, relató en una charla con la AFP.

De abuelos italianos y hogar de trabajadores, Maddoni dejó un día el negocio de compra y venta de carne para ser cazatalentos. Ni Boca ni Parque se parecen a La Masía del FC Barcelona, pero son escuelas de campeones.

A (Juan Román) Riquelme lo vi a los 8 años. A Tévez lo fui a buscar a Fuerte Apache (periferia pobre y violenta). ¡El pase costó 20.000 pesos (900 dólares)!”, recordó sobre su paso por Boca Juniors y la huella que dejó detrás de bambalinas.

Maddoni reveló cuál era su secreto para identificar a los buenos talentos. “Me doy cuenta enseguida si el pibe es bueno, o no. Por cómo se para, cómo lleva la pelota”, explicaba.

Argentinian football talent scout Ramon Maddoni speaks with AFP during an interview at Club Parque in Buenos Aires on March 22, 2018. Maddoni is a legend among football talent scouts. Over 100 players were scouted by him, including Carlos Tevez -who played in Argentinian Boca Juniors, Manchester United, Manchester City and Italian Juventus-, Fernando Redondo -who played in Spanish Real Madrid and Italian Milan- and Esteban Cambiasso -who played in Spanish Real Madrid and Italian Inter. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY DANIEL MEROLLA
Ramón Maddoni, cazatalentos del fútbol argentino | Foto: AFP

En su lista de descubrimientos hay más de 100 nombres, algunos con más brillo que otros, pero profesionales del fútbol al fin. Las características entre ellos son similares: jugadores de buen pie, con capacidad de manejar los hilos y fuertes en temperamento.

“Aquí el semillero no se agota nunca, pero aún el más dotado tiene que aprender”, aseguraba el ‘maestro’ recordando a todos aquellos que tuvo que adiestrar para explotar sus cualidades y que no se quedaran solo en promesas.

Argentina pierde a uno de sus mejores cazatalentos y ahora sentirá la ausencia de Maddoni en las canchas de barrio donde escribió su leyenda.

