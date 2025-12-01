Arabia Saudita es un destino que llama la atención por los valores que se manejan. Económicamente podría ser un destino que pague mucho más que las ligas top de Europa, pero no es tan relevante a nivel deportivo.

Darwin Núñez, quien compartió con Luis Díaz en Liverpool durante años atrás, luego de no tener el rendimiento que se esperaba en los reds, decidió salir de suelo europeo para probar suerte en el Al-Hilal FC.

Allí se ha mantenido en el último tiempo, pero ya estaría buscando la salida de dicho país para volver a la competencia de élite. Al país que le apuntaría sería Argentina, y más específicamente, a un cuadro poderoso del continente sudamericano como River Plate.

Darwin Núñez en Al Hilal, de Arabia Saudita | Foto: Getty Images

Según lo ha dado a conocer recientemente el medio brasileño, Ge Globo: “el delantero uruguayo Darwin Núñez fue ofrecido al club (River Plate), ya que desea dejar el Al-Hilal, pero no ha habido avances”.

En caso de que así se diera, el atacante charrúa sería el reemplazo natural del colombiano, Miguel Ángel Borja, quien ya le fue notificado que no seguirá en el conjunto millonario para 2026.

Con 26 años, Núñez está en un momento de su carrera en el que River le serviría para relanzarla tras no tener éxito en clubes de Europa diferentes a Benfica de Portugal, donde brilló y por eso en suelo inglés apostaron para llevarlo en un reciente mercado pasado.

Restructuración total de River Plate

Marcelo Gallardo, entrenador de River, busca no tener otro año negativo como el que vivió en 2025 junto a sus dirigidos. Por eso, es que se ha mostrado radical en las primeras decisiones que ha tomado para su plantel de cara al año entrante.

Hace unos días se supo que le dijo adiós a varios jugadores insignia, entre esos un tridente de ídolos y un colombiano, Miguel Ángel Borja.

Miguel Ángel Borja deberá definir su futuro tras salir de River Plate. | Foto: Getty Images

A la par de eso, también empezó la búsqueda de nuevos fichajes que le permitan recuperar el nivel para volver a ser protagonista en Argentina, Sudamérica y en general en el mundo. Ge Globo, tras decir lo de Núñez, también apuntó a las posiciones que estaría priorizando la directiva de los riverplatenses:

2 volantes

1 lateral izquierdo

2 centrocampistas

1 delantero

Esa posición de “lateral izquierdo” sería para un colombiano. Periodistas de Uruguay como Federico Buysan han sido de los primeros en señalar que “River Plate de Argentina se interesó en Julián Millán”, dijo en X.

River Plate ha visto en dicho jugador un posible reemplazo de otro que ya ve de salida. Si bien en Argentina no se reporta ya una oferta formal, un primer interés sí está informado.

Julián Millán, de Nacional de Uruguay, en el radar de River Plate | Foto: Tomada X @Nacional

Sebastián Srur, uno de los comunicadores que están más al pendiente de la actualidad de los riverplatenses, también hizo mención del rumor que empieza a tomar fuerza.