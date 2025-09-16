Maduro ironiza con la recompensa de Estados Unidos por su captura y se compara con Messi y Darwin Núñez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que Estados Unidos prepara una “agresión” de “carácter militar” contra su país, al tiempo que aseguró que su gobierno está habilitado por “leyes internacionales” para enfrentarla.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el lunes 15 de septiembre de 2025. (AP Foto/Jesús Vargas) | Foto: AP

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques en aguas del Caribe sur en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario del régimen venezolano.

Hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe.

En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro dijo además que este despliegue militar echó por tierra las vías de comunicación con Estados Unidos. “Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, (...) así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación, a deshechas”, dijo.

Esta fotografía publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un despliegue militar en la ciudad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP) | Foto: AFP

Sin embargo, matizó que las comunicaciones “no están en cero”. Se mantiene apenas “un hilo básico” con el embajador John T. McNamara, radicado en Bogotá, indicó.

Maduro también se refirió a la recompensa que Estados Unidos ofreció en su contra. “¿Voy a valer yo más que Darwin Núñez, el futbolista de Uruguay? ¿Más que Messi?”, ironizó el líder del régimen venezolano al comentar el monto de la recompensa que Estados Unidos ofrece por su captura.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Estados Unidos y Venezuela retomaron acercamientos mediante delegados para tratar temas como el canje de prisioneros y la deportación de migrantes venezolanos.

“Rubio, señor de la guerra”

El mandatario venezolano se refirió además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como “el señor de la muerte y la guerra”.

Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio dijo que el mandatario venezolano “plantea una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos a raíz del tráfico de drogas del cual le acusa Washington.

Rubio había señalado la semana pasada a Maduro de ser un “fugitivo de la justicia estadounidense” a propósito de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el “Cartel de los Soles”. El gobernante niega toda vinculación con el tráfico de drogas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla por radio mientras lidera el despliegue del Plan Independencia 200 desde Ciudad Caribia el 11 de septiembre de 2025 en La Guaira, Venezuela. | Foto: Anadolu via AFP

Washington, en tanto, justifica la presencia de buques de guerra en el Caribe por la lucha antinarcóticos. La semana pasada el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe.

Maduro también llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por ciudadanos, ante una eventual invasión estadounidense.

El fin de semana, el gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la armada “USS Jason Dunham” retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela.

Trump

Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha en el Caribe y mató a tres “narcoterroristas de Venezuela”, anunció este lunes el presidente Donald Trump, poco después de que Nicolás Maduro proclamara que su país es víctima de una agresión de “carácter militar”.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump es acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente.

En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación. Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, esta en movimiento, el pasado 2 de septiembre, con un balance de 11 muertos, “narcoterroristas” según el mandatario republicano. “Nos sorprendió ver esta lancha”, comentó luego Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Hemos notado que ya no hay barcos” en la zona marítima que patrullan los buques estadounidenses, frente a las costas venezolanas, explicó Trump. “¿Y saben lo que les estamos diciendo a los carteles? Les vamos a parar también si vienen por tierra”, amenazó.