Suscribirse

Mundo

Maduro asegura que Estados Unidos prepara una “agresión de carácter militar” contra Venezuela y promete respuesta

El dictador Venezolano también manifestó que todas las comunicaciones con Washington “están deshechas”.

Redacción Mundo
15 de septiembre de 2025, 9:15 p. m.
Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores
Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores | Foto: Getty Images via AFP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este lunes, 15 de septiembre, que Estados Unidos prepara una “agresión” de “carácter militar” contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por “leyes internacionales” para enfrentarla.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques en aguas del Caribe sur en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario.

Contexto: Donald Trump volvió a atacar a carteles de droga venezolanos en el Caribe. Tres hombres fueron dados de baja

Hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe.

En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro dijo además que este despliegue militar echó por tierra las vías de comunicación con Estados Unidos.

“Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, (...) así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación, a deshechas”, dijo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla por radio mientras lidera el despliegue del Plan Independencia 200 desde Ciudad Caribia el 11 de septiembre de 2025 en La Guaira, Venezuela.
El dictador venezolano aseguró que su país está listo para la guerra. | Foto: Anadolu via AFP

Sin embargo, matizó que las comunicaciones “no están en cero”. Se mantiene apenas “un hilo básico” con el embajador John T. McNamara, quien tiene su sede en Bogotá, indicó.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Estados Unidos y Venezuela retomaron acercamientos mediante delegados para tratar temas como el canje de prisioneros y la deportación de migrantes venezolanos.

Contexto: Exfuncionario de Donald Trump revela detalles y ubicación exacta del supuesto búnker secreto de Nicolás Maduro

El mandatario venezolano se refirió además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como “el señor de la muerte y la guerra”. Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio dijo que el mandatario venezolano “plantea una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos a raíz del tráfico de drogas del cual le acusa Washington.

Rubio había señalado a Maduro de ser un “fugitivo de la justicia estadounidense” a propósito de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.

Nicolás Maduro, volvió a arremeter contra el gobierno de Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el “Cartel de los Soles”. El gobernante niega toda vinculación con el tráfico de drogas. Washington, en tanto, justifica la presencia de buques de guerra en el Caribe por la lucha antinarcóticos.

La semana pasada, el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe.

Contexto: Hablan los voluntarios que se enlistaron para pelear al lado de Maduro: “Los recibiremos con plomo”

Maduro también llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por ciudadanos, ante una eventual invasión estadounidense.

El fin de semana, el gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la armada “USS Jason Dunham” retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No me pidieron un miserable sistema de subsidios”: Gustavo Petro al movimiento estudiantil

2. Graduarse en 10 meses: la oferta de la Fundación San José en la que estudió Juliana Guerrero

3. Sacaban licencias de conducción chimbas, la Fiscalía los pilló, y ahora sus carros y bienes van a extinción de dominio

4. Así estará el clima en Nueva York y alrededores a una semana de comenzar oficialmente el otoño

5. En video, el momento exacto en que otra narcolancha fue atacada por militares estadounidenses en el Caribe: imágenes son aterradoras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpEstados UnidosVenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.