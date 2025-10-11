Anuncian cambio de último minuto para el partido amistoso entre Colombia y México, ¿de qué trata?

La Selección Colombia disputará este sábado, 11 de octubre, ante su similar de México su primer partido de preparación rumbo al Mundial 2026, tras sellar su clasificación en septiembre pasado.

El encuentro que se realizará en Houston, Estados Unidos, será una gran oportunidad para el ténico Nestor Lorenzo de ensayar variantes de cara a la cita orbital que también tendrá como antriones a México y Canadá.

En las últimas horas, se conoció que el horario el duelo de este sábado sería levemente modificado y no comenzaría a las 8:00 p. m., como estaba dispuesto, sino que iniciaría 10 minutos más tarde, a las 8:10 p. m.

La razón del cambio sería el partido por los cuartos de final del Mundial Sub-20 entre Argentina y México, que comenzará a las 6:00 p. m. y finalizará justo a la hora del amistoso entre las selecciones mayores de Colombia y México.

“Cambio de último minuto en el partido de esta fecha Fifa de octubre entre México y la Selección Colombia (...). Se va a retrasar por diez minutos, ¿por qué? Por el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 entre México y Argentina”, aseguró el periodista Joel Morales, del medio Claro Sports.

“Se decidió mover unos minutos el cotejo. La hora pactada era a las 8 de la noche, ahora se jugará a partir de las 8:10 del sábado 11 de octubre”, subrayó el comunicador.

Sobre la modificación del horario, la Federación Colombiana de Fútbol, hasta el momento, no ha emitido un pronunciamiento.

En los últimos años, el historial entre ambas selecciones favorece a Colombia.

La última victoria de los aztecas fue en 2010, en un duelo que finalizó 1-0. El encuentro más reciente se llevó a cabo en 2023, cuando los dirigidos por Lorenzo se impusieron 3-2, también en territorio estadounidense.

El encuentro será una gran oportunidad para el ténico Nestor Lorenzo de ensayar variantes de cara a la cita orbital. | Foto: Getty Images

El técnico mexicano elogió a Colombia

Javier Aguirre, DT de la selección mexicana de fútbol, comentó que escogió a Colombia y Ecuador como sparrings “de talla mundial” hacia la Copa del Mundo 2026 porque exigirán a su equipo y le ayudarán a definir su nómina mundialista.

“He querido rivales de talla mundial, que nos exijan escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos, para someterlos a procesos de presión, para saber quién está preparado anímica y físicamente para el Mundial”, detalló Aguirre.

“No me sirven a mí rivales cómodos porque nos podríamos engañar con el resultado y las actuaciones”, subrayó el entrenador mexicano.

“Es una muy buena selección colombiana, es un equipo de mucho respeto, casi todos sus futbolistas juegan fuera de Colombia y eso habla de su nivel”, expresó Aguirre.

El seleccionador mexicano también elogió al argentino Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia: “Es muy capaz con una trayectoria larga y reconocida”.