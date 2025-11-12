Estrella de Selección Colombia está en la mira del Barcelona: confirman “comunicación” con sus representantes

Hay muchos futbolistas colombianos que se encuentran en un gran momento y han despertado mucho interés de grandes equipos. Uno de ellos es Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y estrella de la Premier League.

Desde que llegó a Inglaterra, el jugador se ha convertido en uno de los mejores laterales del torneo, ayudando a que su equipo consiguiera los dos primeros títulos oficiales de su historia. Esto ha hecho que se consolide como una de las insignias del conjunto inglés.

Su marca rígida y la forma en la que va al ataque, convirtiéndose en un arma letal por la banda derecha, ha hecho despertar varios rumores sobre un posible salto a un equipo de mucha más importancia.

Daniel Muñoz durante un partido contra el Brentfort. | Foto: Getty Images via AFP

Uno de los que estaría interesado en hacerse con los servicios del futbolista de la Selección Colombia es el Barcelona, una de las instituciones más importantes en España y el mundo.

Julián Capera, periodista deportivo, habló de la situación que vive hoy en día Muñoz y destapó unos acercamientos que han tenido los blaugranas con su entorno.

“Sus representantes han tenido comunicaciones informales, es la manera en la que me lo han expresado, con algunos emisarios del Barcelona, que es el equipo al que más bulla se le está haciendo por las publicaciones de los medios catalanes”, indicó.

El comunicador sostuvo que en la interna del club español están buscando que Jules Koundé tenga mucha más competencia a la hora de disputar el puesto, por lo que el cafetero aparece como una gran opción y está en la carpeta.

Daniel Muñoz es pretendido por gigante de LaLiga de España | Foto: Getty Images

Sin embargo, Barcelona no la tendría para nada fácil, ya que Muñoz también ha despertado el interés de otros grandes. Dentro de estos está el PSG, que estaría buscando alternativas por la lesión de Achraf Hakimi, quien se perderá algunos partidos tras una fuerte entrada de Luis Díaz en el partido contra Bayern Múnich.

“Hay sondeos y conversaciones informales con gente del Barcelona, PSG y me suman a esa lista al Chelsea, que está buscando también fortalecer su banda”, señaló Capera.

Además, Manchester City sería otro de los equipos, según el periodista, que está siguiendo muy de cerca el desempeño del lateral de la Tricolor.

Pese a todo lo que se ha hablado, aclaró que hasta el momento al Crystal Palace ningún club le ha hecho una oferta formal para quedarse con el colombiano. “Se lo están tomando con calma”, dijo.

“Hay dos cosas que juegan en contra de Daniel: la primera es el pasaporte, para los nuestros es más difícil dar estos pasos. (...) Y el otro tema es la edad, tiene 29 años”, sentenció.