Pasan las horas y no se recompone totalmente Colombia de lo que fue la dura derrota vivida el domingo pasado a manos de Francia, en el amistoso previo a la Copa del Mundo 2026.

A pesar de que había ilusiones de hacerlo mejor que contra Croacia, el desenlace fue igual, o para muchos peor. Uno de los pocos que se restacan de lo sucedido es Luis Díaz, figura que trajo lo mejor de sí de Bayern Múnich y lo puso al servicio de la Tricolor.

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Justamente, el verse tan superado por el rival, como no le pasa en Europa, es lo que lo habría llevado a la furia ante sus compañeros en el medio tiempo del juego en Washigton.

Gol Caracol sacó en las últimas horas un video inédito del guajiro, que evindeció su malestar y, por sus gestos, regañó colectivo a sus compañeros. Allí lo que parecía intentar Lucho era que todos reaccionaran de cara al segundo tiempo.

A dicho rondo también acudieron James Rodríguez y Jefferson Lerma; el segundo emitió algunas palabras, como uno de los refentes del plantel que es.

Ampliamente superados

La defensa colombiana se derritió el domingo ante los fogonazos de los habituales suplentes de Francia, que se impuso 3-1 en un amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo dejó serias dudas al término de la fecha FIFA de marzo, en la que también cayó 2-1 con Croacia, la última antes de que se publique la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

Luis Díaz vs. Francia en el amistoso de marzo de la fecha Fifa Foto: AP

La retaguardia cafetera en Landover, Maryland, cayó antes de la media hora de juego (29′), cuando un error en la marca de Johan Mojica y la falta de coordinación entre Daniel Muñoz y el portero Álvaro Montero dejaron el camino despejado para que Desiré Doué rematara rastrero e hiciera su primer gol internacional.

Con Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé en el banco, Marcus Thuram (41′) encontró su oportunidad para anotar, de cabeza, tras un centro de Maghnes Akliouche y una nueva mala salida de Montero.

Doué, de 20 años, selló su doblete en el Northwest Stadium a los 56 minutos en un contragolpe.

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El honor colombiano estuvo en los pies de Jáminton Campaz (77′), revulsivo de un equipo que mostró falencias tácticas y un bajo nivel de su referente, James Rodríguez, tanto contra Francia como frente a Croacia el jueves en Orlando.

El elenco cafetero sumó cinco goles en contra en dos partidos, lo que enciende las alarmas en un combinado que no pudo hacer valer el buen momento del extremo Luis Díaz.

Una pelea entre aficionados colombianos en las gradas también nubló la imagen de Colombia, que en el arranque del partido se había mostrado segura y aguerrida.

El colombiano Jáminton Campaz celebra el primer gol de su equipo durante el partido amistoso ante Francia en Landover, Maryland. Foto: AP

El empuje de la primera parte del encuentro, muy físico, se diluyó tras el descanso. El segundo tiempo tuvo a Francia como director de orquesta.

La anotación de Campaz despertó el brío colombiano, que no alcanzó para recortar diferencias y dio pie al ingreso de Mbappé, gran figura de unos Bleus que el jueves ya habían exhibido el poder de su plantel al vencer 2-1 a Brasil en Foxborough, cerca de Boston.

*Con información de AFP.