Hinchas de la Selección Colombia hicieron multitudinario banderazo: le metieron presión a Portugal

La Selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos para el partido contra Portugal, que será este sábado, 27 de junio, en Miami. Junto al combinado cafetero están los hinchas, quienes hicieron un multitudinario banderazo que se volvió viral.

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Por medio de redes sociales, numerosos usuarios reportaron una marea amarilla en territorio estadounidense, acompañada de fiesta y alegría. Los aficionados de la Tricolor entienden la importancia del partido contra los portugueses.

Videos | Banderazo de hinchas de la Selección Colombia antes del partido contra Portugal

La ecuación es simple: si Colombia gana o empata contra Portugal, acabará líder del grupo K pase lo que pase. Ya si los lusos se hacen con la victoria, destronarán al cuadro cafetero y terminarán en la cima de la fase de grupos.

Por eso los hinchas también juegan un papel fundamental. Quieren hacer sentir local a Colombia en Miami contra Portugal, para tratar de sacar el mejor resultado posible que beneficie a Lorenzo y los suyos.

🚨THOUSANDS of Columbia fans have gathered around the Dal Mar Ft Lauderdale where the team has just arrived!



They play Portugal tomorrow at 730 in Miami Gardens! pic.twitter.com/zQO4zJfbFe — Chris Nelson 🏝️🇺🇸 (@ReOpenChris) June 27, 2026

🚨 El banderazo en el hotel de la Selección Colombia 🇨🇴 previo al partido ante Portugal 🇵🇹



🎥 @titinapb pic.twitter.com/kaqOiTOVT5 — Pipe Sierra (@PSierraR) June 27, 2026

En Portugal ya saben de la afición colombiana

Meses han esperado los hinchas para el desarrollo del partido entre Colombia y Portugal. Apenas se sorteó la fase de grupos del Mundial 2026, el juego entre cafeteros y lusos fue uno de los que más demanda de boletería tuvo.

Llegó la hora de la verdad, con dos equipos que son protagonistas en su zona. Incluso, desde la misma selección de Portugal hablaron y reconocen que la mayoría de hinchas para el partido podrían ser colombianos.

Bruno Fernandes, figura del equipo luso, habló con la prensa antes del partido y dijo: “Contra Colombia podremos tener más colombianos que gente que quiera que Portugal gane”. Además, soltó: “Sabemos que Cristiano atrae mucha gente sudamericana”.

🇨🇴 “Contra Colombia podremos tener más colombianos que gente que quiera que Portugal gane”.



🫡 “Sabemos que Cristiano atrae mucha gente Sudamericana”.



🎙️ Bruno Fernandes en la previa de Colombia 🆚 Portugal.



📹 @quintopartidoof @TecnoglassSA pic.twitter.com/gESoXMWN1Z — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 25, 2026

Desde la Selección Colombia también hablaron. Por ejemplo, el técnico Néstor Lorenzo dijo en rueda de prensa, y con declaraciones recogidas por As Colombia:

“Trataremos de mantener nuestro estilo y esencia de juego, pero hay que prestar atención a las características y virtudes del rival. Es un equipo que se siente cómodo en bloque medio y posesión; sin espacios hace rupturas. Es un equipo bien trabajado con jugadores en la élite de fútbol mundial, eso se ve en su juego y eso lo hace candidato.

“Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”.