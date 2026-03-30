Prensa internacional minimiza a Colombia tras la durísima derrota y elogia a Francia: “Candidata al Mundial”

La Selección Colombia cierra la ronda de partidos amistosos y el panorama es preocupante. Cuando más se tenía la expectativa de estar a la par, las dos salidas dejaron dos derrotas, ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa. Cinco goles que activan las alarmas a casi dos meses de comenzar el Mundial 2026.

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Eran partidos fundamentales pensando en el Mundial 2026, pero la realidad es que el equipo colombiano no estuvo a la altura de Croacia y Francia, dos de las mejores selecciones en los últimos mundiales de la FIFA, que tienen a sus jugadores en las mejores ligas del planeta. La prensa internacional calificó este amistoso como uno de los mejores de la jornada en la previa y no le quitó los ojos de encima.

Y es que Croacia y Francia no solo ganaron, sino que fueron superiores a la Selección Colombia en cada una de las líneas. Según Néstor Lorenzo, con los croatas no se jugó mal y ante los franceses sí admitió que fueron superados. El país y la prensa internacional esperaba otra Colombia, pero lo visto solamente aumenta los interrogantes ya con poco margen de mejora. Los jugadores vuelven a sus clubes y esperan mejorar el nivel deportivo para no perder el lugar en la titular.

El defensa francés Lucas Digne protege el balón del centrocampista colombiano Jhon Arias durante el partido amistoso entre Colombia y Francia en Landover, Maryland. Foto: AP

Por su parte, los especialistas extranjeros no bajan a Francia como la gran favorita al título en Estados Unidos, México y Canadá. Por ahora, los franceses enfrentarán un grupo conformado por Senegal y Noruega, además del ganador en el repechaje de Irak vs. Bolivia.

Lo que dice la prensa de Francia vs. Colombia

“Francia demostró ante Colombia que es una seria candidata al Mundial”, dice Marca en su análisis sobre el amistoso.

Según Mundo Deportivo, también de España, Francia dominó de “principio a fin, a pesar de no contar con Mbappé, Dembélé y Olise”. Agregó que se enfrentaron a “un once inicial colombiano que estaba compuesto por jugadores de talla mundial como James Rodríguez y Luis Díaz”.

En Senegal (Seneweb), rival de Francia en el Mundial y que tiene serios problemas en África por el título que tiene que entregarle a Marruecos, van por el mismo camino de sus colegas en Europa y aseguran que ‘Le Bleus’ está “entre los favoritos para el título mundial el próximo junio”.

“Las victorias contra Brasil (2-1) y Colombia (3-1) demostraron que el centro de gravedad de Francia se había desplazado hacia el ataque”, señala RTBF, uno de los medios más importantes de Bélgica.

Por otra parte, medios como el VG de Noruega, uno de los más vistos en Oslo, enloquecen con la gran figura de la cancha que tendrán que soportar en el Mundial 2026. “El super talento Doué causó estragos contra Colombia”, titulan.

“El doblete de Désiré Doué permitió a Francia vencer a Colombia con estilo”, dice ESPN UK.

“Francia también intimida con sus suplentes. Un esfuerzo colectivo sereno, un estilo de juego que alternó entre el juego posicional y los contraataques, y jugadores excepcionales como N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Rayan Cherki, un prodigio técnico”, dice La Nación de Argentina.

“Demostró contra Brasil que estaba listo para galopar, y contra Colombia, optó por no esforzarse. A pesar de ello, estuvo a punto de marcar dos goles y le anularon otro en 16 minutos”, dice AS España.