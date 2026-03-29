¿Poca autocrítica? Néstor Lorenzo sorprende con inesperado detalle tras perder ante Francia: “No jugamos mal”

La Selección Colombia deja dudas tras finalizar la jornada de partidos amistosos. El panorama es desolador y con tintes de preocupación. Dos salidas, dos derrotas, ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa contra los que se creía que el equipo colombiano podía estar a la altura. Croacia y Francia eran partidos fundamentales pensando en el Mundial 2026 y la preparación, pero la realidad fue todo lo contrario.

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La Tricolor no estuvo a la altura de los europeos. Los croatas lograron anotar en los tiempos clave del juego, aprovechando errores, y luego pudieron administrar ante la imposibilidad de la Tricolor para generar peligro. A eso se suma el blooper de Luis Javier Suárez.

Luego, ante Francia, Daniel Muñoz, Jhon Arias y Luis Díaz comenzaron de gran manera y tuvieron algunos destellos en la zona ofensiva, pero era cuestión de tiempo para que Francia se acomodara en la cancha y, ya con Colombia medida, cada posesión se hacía agresiva y desgastante. Las transiciones rápidas, los relevos y las coberturas dejaron contra las cuerdas la estrategia de Lorenzo.

Ahora, los jugadores vuelven a sus clubes con la idea de subir el nivel y tener más rodaje en las ligas para volver en mayo en un mejor nivel deportivo. Mientras tanto, Néstor Lorenzo hace los trabajos y las correcciones necesarias para tener un buen Mundial. En rueda de prensa, el entrenador argentino ratificó que no jugó mal ante Croacia, pero Francia sí fue superior.

Néstor Lorenzo habla en rueda de prensa

Análisis Croacia y Francia: “Son dos partidos muy exigentes. Asumimos el riesgo cuando los aceptamos. La distancia entre los dos juegos nos afectó, pero lo intentamos igual. Con Croacia fue parejo. Lo pudimos empatar o ganar tranquilamente y nos dejó un sinsabor. Francia nos superó en el primer tiempo en una muestra de categoría”.

Néstor Lorenzo fue claro al respecto del encuentro y a pesar de la derrota se mostró contento. Foto: FCF

Se anticipó a los hechos: “Sabíamos que nos exponíamos a esto. Estoy triste por la derrota, pero nos dejará mucho aprendizaje. Ojalá tengamos la revancha con alguno de ellos o con los dos en el Mundial”.

Lo que le gustó de Francia: “El grupo es bastante parejo. Hemos tenido la opción de ver jugadores. El hecho de jugar seguido nos ayudó a cuidar a algunos muchachos. Me gustó la cara del equipo en el segundo tiempo: se presionó más alto, se jugó mano a mano. Me gustó cómo terminó el equipo”.

Aprendizaje con Francia: “Francia fue superior, nos rompió la primera línea y en las inmediaciones buscó terminar la jugada. Son cosas que nos van a dejar mucho aprendizaje. En los goles que nos hicieron hubo errores y eso es lo que debemos corregir. Era cuestión de ajustar un poco, de presionar en las líneas”.

La defensa, a mejorar: “Francia fue un equipo que nos superó. Las estadísticas nos dicen que les llegamos mucho y el equipo siempre genera. Nos falta mejorar la parte defensiva, más allá de otros aspectos”.