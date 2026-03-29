Las redes sociales se llenan de burlas y memes contra James Rodríguez: “Que le organicen el partido de despedida”

La reciente participación de la Selección Colombia en la doble fecha de amistosos internacionales ha generado diversas reacciones en las que no se han guardado nada, dejando comentarios muy fuertes respecto al nivel de los jugadores.

Luis Suárez podría seguir los pasos de Jhon Durán: ¿Problemas en la delantera de la Selección Colombia?

Luego de las derrotas ante Croacia y Francia, han surgido críticas contra figuras como James Rodríguez, Johan Mojica, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Luis Suárez.

Por medio de redes sociales se registró una tendencia marcada por el análisis del rendimiento individual y la difusión de contenidos satíricos respecto al nivel exhibido por el conjunto nacional.

Reacciones en redes sociales y opinión pública

Uno de los pronunciamientos con mayor repercusión fue el del exministro Alejandro Gaviria, quien a través de su cuenta oficial en la red social X sugirió la organización de un partido de despedida para el número 10 antes de la cita mundialista.

¿Y si alguien se pone las pilas y organiza el partido de despedida de James antes del mundial? — Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 29, 2026

Esta postura coincide con la preocupación de un sector de la afición debido a la actualidad del volante en el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), donde no ha sumado una cantidad regular de minutos de competencia.

Por su parte, el periodista César Augusto Londoño se sumó al debate señalando que, si bien no se discute la importancia histórica del jugador, su estado de forma actual condiciona el juego colectivo. “Colombia juega con 10 cuando no tiene la pelota y cuando la tiene también juega con 10, porque no crea ni produce”, afirmó el comunicador, cuestionando la posibilidad de una recuperación futbolística óptima para el Mundial.

Análisis técnico y administrativo de los amistosos

Desde el ámbito del análisis deportivo, Adrián Magnoli, en la cadena DSports, planteó dudas sobre la idoneidad de enfrentar a rivales de la talla de Croacia y Francia en esta etapa de preparación. Según su perspectiva, estos encuentros han incrementado las incertidumbres sobre el funcionamiento del equipo.

Asimismo, el analista Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol, enfatizó en las falencias defensivas detectadas durante las transiciones. “Hay que decirle a James que el árbitro no se marca, porque en los dos primeros goles de Colombia estaba junto a él”, comentó Vélez para graficar la falta de retroceso del volante.

Este escenario deja al cuerpo técnico con el reto de realizar ajustes nominales y tácticos antes del inicio oficial de la competencia mundialista, en medio de un clima de escepticismo por parte de la prensa y la hinchada.

Memes que dejó la jornada

Los de Uzbekistán viendo el partido de Colombia contra Francia: pic.twitter.com/iCUHZJe68e — CARLOS LIZARC 🎧 (@CarlosLizarc) March 29, 2026

En 2018 Colombia le ganó a Francia y Francia fue campeón del mundo



En 2026 Francia le ganó a Colombia ⌛️(no vamos a pasar de grupos)

pic.twitter.com/obObsulyX6 — Jecontento (@ContentJuan) March 29, 2026

Somos la burla de los franceses. pic.twitter.com/u0Qu6HNAmq — Soy la gemela buena (@_camivergara) March 29, 2026