“Parecía un exjugador”: fuerte comentario de periodista argentino contra James Rodríguez

La Selección Colombia finaliza los amistosos por Estados Unidos y el panorama es desolador y preocupante. Dos derrotas ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa que dejaron muy mal parado al equipo colombiano. Eran partidos fundamentales pensando en el Mundial 2026, pero quedaron más dudas que certezas tras el 3-1 en Washington.

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Croacia y Francia no solo ganaron, sino que fueron superiores a Colombia en cada una de las líneas. Los croatas lograron anotar en los tiempos clave del juego, aprovechando los errores y luego pudo administrar ante la imposibilidad de la Tricolor para generar peligro. A eso se suma el blooper de Luis Javier Suárez.

Luego, era cuestión de tiempo para que Francia se acomodara en la cancha y ya con Colombia medida, cada posesión de los franceses se hacía agresiva y una pesadilla para la ‘Tricolor’. Las transiciones rápidas, los relevos y las coberturas dejaron contra las cuerdas la estrategia de Lorenzo. Un factor común que dejó el partido fue la sombra de James Rodríguez.

James Rodríguez con Maxence Lacroix. Foto: Getty Images

Nuevamente, muy poco de James Rodríguez y se le notó su falta de ritmo y competencia. El volante colombiano fue titular en los dos juegos en Estados Unidos, pero no marcó la diferencia y estuvo lejos del buen nivel y el liderazgo para intentar ser protagonista en la zona de ataque y los goles. Los comentarios que recibe no son del todo buenos.

Preocupa James Rodríguez

No fue solo James, Luis Díaz estuvo muy alejado del gol y le costó liderar el ataque. Luis Javier Suárez, en la única que tuvo, no pudo rematar y los cambios del entrenador tampoco dieron resultado. Entre más pasaba el tiempo, Francia se hacía muy fuerte y mostraba su dominio. El capitán fue superado con contundencia y no supo salir del enredo que le propuso la campeona del mundo.

Un reconocido periodista argentino lanzó fuertes palabras contra James tras la derrota ante Francia y usó una palabra que lo define todo. Lo trató de “exjugador” en un programa de televisión en vivo.

“Croacia y Francia no eran los amistosos a jugar, no podíamos medirnos a ellos. Necesitábamos rivales fáciles. Estos partidos nos llenan de dudas. El James de hoy, el que vi ante Francia, parece un jugador”, dijo Adrián Magnoli en DSports.

"EL JAMES DE HOY ANTE FRANCIA PARECÍA UN EXJUGADOR"



El análisis de @AdrianMagnoli tras lo que fue la derrota de Colombia ante Francia en un amistoso de preparación para el #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/6V8rfzq0iQ — DSPORTSCo (@DSportsCO) March 29, 2026

Pese a la crítica, Magnoli, radicado en Colombia siendo una voz de autoridad en el fútbol colombiano, también confía en que James se colocará mejor y también criticó a sus compañeros en la cancha, como Luis Díaz y Luis Javier Suárez, quienes pasaron desapercibidos.