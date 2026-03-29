Fuertes críticas de Carlos Antonio Vélez tras la derrota de Colombia ante Francia: “Aquí son muy lambones”

La Selección Colombia finaliza la gira por Estados Unidos y el panorama es desolador y preocupante. Dos derrotas ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa que iban a exponer mejoras del equipo colombiano en la recta final hacia el Mundial 2026, pero pasó todo lo contrario y el plan de Néstor Lorenzo salió mal. El periodista Carlos Antonio Vélez se pronunció apenas se enteró de la dolorosa caída 3-1 en Washington.

Video: Enfrentamientos entre hinchas durante el partido de la Selección Colombia contra Francia

Así fueron los tres goles de Francia con errores de Colombia que dejan mucha preocupación

Bien se sabe que Carlos Antonio Vélez es una voz de autoridad en el fútbol colombiano y sus críticas o puntos de vista levantan odios, cariños y seguidores. Tras la caída en el amistoso ante Francia, el reconocido periodista deportivo señaló a la Selección Colombia, nombró a varios futbolistas y lanzó fuertes palabras.

Vélez cree profundamente que la “zalamería” de la prensa le está haciendo daño al equipo y que no puede creer que en enero pasado hayan salido periodistas con la camiseta de Colombia en fotos con la Copa del Mundo. “Aquí son muy lambones”, asegura Carlos Antonio. A su vez, critica a Lorenzo por los cambios, sus sistemas tácticos y los futbolistas que está colocando en la titular.

🪐 <<Tenemos que ser más críticos, aquí son muy lambones. El auxilio crítico es un auxilio analítico, es donde se dice “esto es bueno, esto es malo” no esa “zalamería” porque entonces ellos se la creen>>, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/FYnb5KQlyV — Win Sports (@WinSportsTV) March 29, 2026

“Tenemos que ser más críticos, aquí son muy lambones. El auxilio crítico es un auxilio analítico, es donde se dice ‘esto es bueno, esto es malo’ no esa ‘zalamería’ porque entonces ellos se la creen”, dijo Carlos Antonio Vélez en Win Sports.

Carlos Antonio habla de los jugadores

Lejos de aumentar las críticas, Vélez sorprendió al defender a los jugadores de la selección y cree que Colombia hará un buen Mundial “por ellos”, por las individualidades que futbolistas como Luis Díaz, Daniel Muñoz o Luis Suárez.

🪐 “Yo sí confío en los jugadores, confío en Davinson, en Muñoz, en Lucumí, en Montero, en Lerma, en Richard, en Lucho Díaz y Lucho Suárez, en Córdoba. Y en Jhon Arias, a quién hoy sacaron siendo el mejor de la cancha y no fue capaz de sacar a James”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/DQZ9xD6GAU — Win Sports (@WinSportsTV) March 29, 2026

“Yo sí confío en los jugadores, confío en Davinson, en Muñoz, en Lucumí, en Montero, en Lerma, en Richard, en Lucho Díaz y Lucho Suárez, en Córdoba. Y en Jhon Arias, a quién hoy sacaron siendo el mejor de la cancha y no fue capaz de sacar a James”, dijo Vélez en Planeta Fútbol.

Eran partidos fundamentales pensando en el Mundial 2026, pero la realidad es que el equipo colombiano no estuvo a la altura de Croacia y Francia y quedan dudas en el arco, pues Camilo Vargas y Álvaro Montero cometieron errores. Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí no se vieron bien en defensa y los delanteros tampoco pudieron definir. Hay mucho por trabajar en el equipo a casi dos meses de que comience el evento de la FIFA.