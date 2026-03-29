Así fueron los tres goles de Francia con errores de Colombia que dejan mucha preocupación

La suplencia de la Selección Francia goleó 3-1 a Colombia en un partido amistoso como preparación al Mundial 2026 disputado en Estados Unidos. El balance del equipo colombiano no es el mejor y hay muchas cosas por corregir tras el baile en Washington.

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Tres goles y el cuarto le fue anulado a Kylian Mbappé en el final por estar en offside. En los goles de Francia, además de la calidad para finalizar, hay varios errores de la Selección Colombia que dejan a mas de uno preocupado. Acá no es solo la derrota, sino cómo pasó la catástrofe en Washington.

El atacante Désiré Doué, una de las figuras del PSG, firmó dos goles (29′ y 56′) y fue una de las estrellas del partido y lideró el ataque de la Selección Francia mientras Mbappé miraba en la suplencia. El primer gol es de manual, pues comienza en el propio campo francés y un recital de una transición efectiva y eficiente.

La 'Tricolor' se mide ante unas de las favoritas. Foto: Redes sociales

Maxence Lacroix impulsó la jugada con un pase largo para Marcus Thuram, aprovechando las líneas adelantadas de Colombia. El delantero del Inter de Milán sirvió de pívot para forzar el anticipo de N’Golo Kanté y ya ganarle la línea a los volantes colombianos.

Los goles de Francia

La pelota fue para Maghnes Akliouche en la banda, quien pasó a Rayan Cherki, quien otra vez tocó para Thuram y como pívot vio a Doué entrando al área y le permitió el remate, que tuvo un desvío en Daniel Muñoz. Todo esto pasó bajo la mirada de Colombia, ya que no propuso una marca fuerte y fue permisivo en la transición.

En el segundo gol, hay un error en la salida de Álvaro Montero y se une a Camilo Vargas para aumentar la preocupación en el arco. Gran centro para Marcus Thuram y durante la trayectoria, el guardameta de Vélez de Argentina dio pasos adelante y luego para atrás, para perder la referencia y no poder atender el cabezazo.

Miren dónde salió Montero.



Gol de Thuram y Francia le está ganando 2-0 a Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/GSpUKMrQud — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) March 29, 2026

El tercero se dio ya por una mala salida de Jhon Lucumí, quien quiso lanzar un balón largo por el interior pero fue pillado por un jugador francés. Transición a un toque y sorpresa de Doué en el segundo palo para el tercero.

É GOL DA FRANÇA!

Colombia 0 x 3 França



O segundo gol de Doué! Erro na saída de bola da Colômbia. Akliouche toca para Cherki, que aciona Thuram. Ele vira o jogo para Doué, que conclui a jogada!pic.twitter.com/D2eEUcO9GP — Fiscal de Tudo (@ofiscaldetudo) March 29, 2026

El honor colombiano estuvo en los pies de Jáminton Campaz al 77′, revulsivo de un equipo con muchas cosas por corregir y que cierra la Fecha FIFA de marzo con una imagen opaca. Ahora el rival será Costa Rica en mayo.