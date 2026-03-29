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Video: Enfrentamientos entre hinchas durante el partido de la Selección Colombia contra Francia

Imágenes de una pelea entre hinchas del equipo nacional le dan la vuelta al mundo.

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Redacción Deportes
29 de marzo de 2026, 5:16 p. m.
Pelea entre hinchas de la Selección Colombia
Pelea entre hinchas de la Selección Colombia Foto: Gol Caracol

Después de la derrota de la Selección Colombia contra Francia en la actual fecha FIFA de preparación para la Copa del Mundo, la prensa alrededor del globo se llenó de imágenes más allá del terreno de juego.

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Debido a que, más allá del resultado obtenido dentro del terreno de juego, se presentó un enfrentamiento entre aficionados que fue documentado y difundido a través de diversas plataformas de redes sociales durante el desarrollo del compromiso.

En las piezas audiovisuales captadas por los asistentes, se observa a un grupo de personas intercambiando objetos cerca de una de las pantallas electrónicas que indicaba el marcador y el tiempo de juego.

A pesar del altercado, el partido no se detuvo y las acciones continuaron con normalidad, debido a que el incidente, registrado sobre el minuto 27 del primer tiempo, no afectó la integridad de los jugadores ni del cuerpo arbitral.

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Desarrollo del encuentro

En el plano estrictamente futbolístico, el partido ante el conjunto europeo evidenció las dificultades estructurales que la delegación colombiana ha presentado en sus compromisos más recientes. El marcador final de tres goles a uno a favor de Francia dejó señales de atención respecto al funcionamiento del sistema defensivo y la falta de eficacia en la finalización de las jugadas de ataque.

El rendimiento colectivo volvió a situar bajo observación desempeños individuales de jugadores como James Rodríguez, Johan Mojica y Richard Ríos. Este resultado se suma a la caída previa ante el seleccionado de Croacia el pasado jueves 26 de marzo, donde el equipo nacional también fue superado por un marcador de dos goles a uno.

Rotación en la portería y balance defensivo

Una de las novedades en la alineación titular fue la presencia de Álvaro Montero en el arco, quien reemplazó a Camilo Vargas tras los cuestionamientos surgidos en el duelo anterior.

El desempeño del portero que milita en el club argentino Vélez Sarsfield resultó complejo de evaluar debido a las desatenciones de la línea de centrales. Muestra de ello fue la segunda anotación francesa, en la cual el delantero Marcus Thuram cabeceó frente a la portería sin oposición directa de los defensores, seguida de un tercer gol derivado de una superioridad numérica de los atacantes ante la zaga central.

Colombia cerrará su ciclo de preparación el próximo viernes 29 de mayo frente a Costa Rica en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en lo que será el partido de despedida oficial antes de su participación en el Mundial.