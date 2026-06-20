El particular mensaje con el que Jimmy Butler felicitó a la Selección Colombia tras su debut soñado en el Mundial 2026

El brillante debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 no solo despertó la ilusión de millones de aficionados dentro y fuera del país, sino que también llamó la atención de reconocidas figuras del deporte internacional, entre ellas, la del basquetbolista Jimmy Butler, estrella de la NBA.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el deportista no dudó en compartir su emoción tras el triunfo de la Tricolor ante Uzbekistán con el marcador 3-1, el pasado 17 de junio en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, y dedicó un particular mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

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En su publicación, Jimmy Butler anotó la frase: “From domino’s to dominance”, una expresión que en español traduce “del dominó al dominio”.

El mensaje fue interpretado por los amantes del fútbol como un reconocimiento al gran momento que atraviesa la Selección Colombia y a la autoridad que mostró en su estreno mundialista, pues el resultado de su primer partido no comenzó con pie derecho este emblemático evento, sino que también consolidó las buenas sensaciones que ha venido dejando el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Estas palabras fueron acompañadas con una serie de fotografías en las que Butler aparece compartiendo con varios integrantes del combinado nacional, como Daniel Muñoz, Luis Díaz, James Rodríguez, David Ospina, Juan Fernando Quintero y Camilo Vargas.

Las imágenes muestran a Butler y a varios integrantes compartiendo un momento de esparcimiento lejos de la presión de la competencia, reunidos alrededor de una mesa mientras juegan, precisamente, dominó.

La escena está marcada por sonrisas y tranquilidad, reflejando la energía que rodea al grupo colombiano durante su participación en el torneo y la unión que comparten con el famoso basquetbolista, quien ha forjado una especial amistad con James Rodríguez desde hace varios años.

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Al ver su publicación, muchos usuarios destacaron el gesto de Jimmy Butler y aplaudieron que una figura de talla mundial se sumara a los elogios hacia el equipo nacional. “Butler, hermano, ya eres colombiano”; “Buttler es más colombiano que la arepa”; “Ya eres colombiano”, dicen algunos comentarios.

Además, entre los mensajes que generó la publicación sobresalen varios emojis de corazones, llamas y rostros enamorados como respuesta de los futbolistas que aparecen en las instantáneas, lo que confirma la buena relación y cercanía que mantienen con la estrella de la NBA, quien se sumó a los elogios que ha recibido la Tricolor en los últimos días.