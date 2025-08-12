Suscribirse

Jhon Durán marcó golazo y avanza de ronda con Fenerbahçe en Champions League: el video es tendencia

El gol del colombiano llegó en un momento fundamental del compromiso.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 7:03 p. m.
Durán en acción por UCL.
Durán en acción por UCL con su nuevo club. | Foto: Getty Images

Este martes 12 de agosto, Fenerbahçe de Turquía se enfrentó con Feyenoord de Países Bajos por el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Uefa Champions League (UCL).

Al minuto 45’+2, cuando el compromiso se encontraba 1 a 1 y con la obligación de Fenerbahçe de marcar para igualar el marcador global (la ida acabó 2 a 1 a favor del club neerlandés), el centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán marcó un golazo.

Jhon Jáder Durán marcó doblete en su debut de pretemporada con Fenerbahce
Jhon Jáder Durán con Fenerbahce. | Foto: X @fenerbahce

El exjugador del Aston Villa de Inglaterra y de Envigado FC recibió una pelota cerca del punto penal. Paró la esférica con su pierna izquierda y con la derecha remató de manera soberbia para mandar el balón al fondo de la red.

Jhon Jáder Durán, que ya sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, puso el 2 a 1 en el parcial y el 3 a 3 en el global. La hinchada de su equipo, claramente, celebró el tanto a rabiar.

De a poco, el futbolista, que tuvo un paso por la MLS de Estados Unidos, se empieza a ganar la confianza de su director técnico, el portugués José Mourinho, uno de los mejores de la historia.

El gol de Jhon Jáder Durán con Fenerbahçe de Turquía, como era de esperarse, no tardó en hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

“Jhon Durán, una de las nuevas estrellas de los Canarios Amarillos, recibió un pase de Youssef En-Nesyri dentro del área en el minuto 45+1. El astro colombiano despejó el área con un regate y metió el balón en el segundo palo, poniendo a su equipo por delante 2-1″, reseñó Fanatik, medio turco.

“Jhon Durán hizo vibrar las redes en su primer partido oficial en el Estadio Chobani”, añadió el medio.

Contexto: Jhon Jader Durán se las da de gracioso en Fenerbahçe: su video acabó en momento viral

Al minuto 55 del encuentro, Federico Rodrigues Santos apareció para estampar el 3 a 1 a favor de los turcos. Con este nuevo tanto, el global quedaba 4 a 3 y el avance de ronda estaba cada vez más cerca. Al 83, Youssef En-Nesyri anotó el 4 a 1 y el 5 a 3 en el global. Después, Tsuyoshi marcó para Feyenoord para el 4 a 2 parcial. Anderson Talisca, al 90+5, estampó el 5 a 2. El global acabó 6 a 4.

El compromiso, al final, terminó 5 goles a 2 y Fenerbahçe de Turquía, gracias a un gol del centroatacante colombiano Jhon Jáder Durán, pudo avanzar de ronda en la siempre emocionante Liga de Campeones de Europa.

