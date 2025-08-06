José Mourinho expuso a Jhon Jáder Durán en rueda de prensa: las cosas no están bien en Fenerbahçe

Este miércoles 6 de agosto, Fenerbahçe de Turquía se enfrentó a domicilio con Feyenoord de Países Bajos por el partido de ida de la tercera ronda de clasificación de la Uefa Champions League (UCL).

El partido terminó 2 goles a 1 a favor del conjunto neerlandés, resultado que fue una cachetada para la escuadra turca, que no contó como titular con el centro delantero Jhon Jáder Durán.

Esto, sin lugar a dudas, fue una gran sorpresa para muchos. Una buena cantidad de hinchas de Fenerbahçe esperaban que el cafetero saliera como titular, pues fue uno de los fichajes más rimbombantes del club en el mercado de pases.

El exjugador del Aston Villa de Inglaterra ingresó en el segundo tiempo y no pudo hacer mucho para que su equipo empatara. Tras el compromiso, José Mourinho, entrenador del equipo turco, habló en rueda de prensa sobre el colombiano.

José Mourinho, entrenador de Jhon Durán. | Foto: Getty Images

El experimentado estratega de origen luso expuso a Jhon Durán, señalando que no está en un buen estado de forma. Esta habría sido la razón por la que no fue inicialista.

“Jhon tampoco está en su mejor estado físico”, manifestó, sin rodeos, el exentrenador del Real Madrid de España. Durán se tiene que poner a punto para ser titular en su nuevo club. Las cosas para el delantero no están bien, pues necesita ser titular habitual para volver al nivel que mostró en Aston Villa.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulundu.



🔗 https://t.co/usmfvJ2BWb pic.twitter.com/tLQC9vML7m — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2025

Habrá que esperar para conocer si en el partido de vuelta ante Feyenoord, Durán aparece como titular. Esto podría suceder si el colombiano adelanta unos buenos días de entrenamientos.

Siguiendo con las palabras de Mourinho, este habló de la derrota. “Veo una probabilidad de 50-50, como dije ayer y antes. Estamos en la primera mitad y perdiendo 2-1 al descanso. Creo que hoy estuvimos mucho mejor, especialmente en la segunda parte, pero como dije, estamos en la ida del torneo”, comentó.

“Por supuesto, estamos decepcionados con el resultado del partido porque estuvimos muy, muy bien en la segunda parte. Dominamos el partido. No permitimos que el rival creara ninguna ocasión, y nuestro rival tuvo muchas dificultades. Incluso logramos empatar 1-1, pero luego ocurrió algo que no debería haber sucedido. Les dije a mis jugadores en el vestuario: si este hubiera sido un partido de la liga turca, este resultado habría sido dramático”, añadió.