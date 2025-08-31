Suscribirse

MUNDO

Mano derecha de Putin bromea con la muerte de Donald Trump y el presidente no tardó en responder a los rumores: “Mala suerte”

La supuesta muerte del mandatario se hizo viral en las redes sociales y fue tendencia en X.

Redacción Mundo
31 de agosto de 2025, 11:05 p. m.
Medvédev es también miembro del Consejo de Seguridad de Rusia
Medvédev es también miembro del Consejo de Seguridad de Rusia | Foto: Getty Images

Desde el día de ayer, sábado 30 de agosto, cientos de usuarios en las redes sociales comentaron sobre la posible muerte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que este no hiciera ninguna aparición pública en más de 24 horas.

A estos rumores se sumó la burla del expresidente ruso, Dimitri Medvédev, quien en su red social lamentó que el presidente norteamericano estuviera vivo, en un mensaje de burla que publicó a través de sus redes sociales.

“Y dos malas noticias para los gemelos fraternos: 1. Trump está vivo. 2. Rusia está avanzando”, escribió uno de los hombres de confianza de Vladimir Putin.

El presidente Trump decidió publicar un mensaje en su red social y aseguró que “nunca se ha sentido mejor” después de días de especulaciones en línea sobre su salud, y aprovechó la oportunidad para promocionar un Washington D.C. recientemente libre de delincuencia.

“Nunca me he sentido mejor en mi vida. Además, ¡D. C. es una zona libre de delitos!”, escribió Trump después de que el presidente asumiera el control del Departamento de Policía Metropolitana de la capital del país.

El expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, criticó en el mes de julio que el inquilino de la Casa Blanca, haya adelantado que reduciría el plazo dado a Rusia para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin (R) conversa con el primer ministro Dmitry Medvedev (L) durante la reunión del Consejo de Estado en el Gran Palacio del Kremlin el 26 de diciembre de 2019 en Moscú, Rusia.
El presidente ruso Vladimir Putin (R) conversa con el primer ministro Dmitry Medvedev (L) durante la reunión del Consejo de Estado en el Gran Palacio del Kremlin el 26 de diciembre de 2019 en Moscú, Rusia. | Foto: Getty Images

“Trump le está dando un ultimátum a Rusia: ¿50 días o 10? Debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No siga el camino de ‘Joe El Dormilón’”, dijo en ese momento.

Por su parte, Trump regresó a Truth Social después de un fin de semana relativamente tranquilo mientras jugaba al golf en su resort en Virginia.

Las especulaciones comenzaron a multiplicarse tras la difusión, el pasado viernes, de una agenda vacía de actividades para el presidente por parte de la Casa Blanca. Sin embargo, las expectativas de sus críticos se esfumaron con rapidez cuando, al día siguiente, el mandatario fue visto disfrutando de una partida de golf en compañía de su nieta, Kai Trump.

Contexto: ¿Qué tiene Donald Trump? Aumenta preocupación por su salud tras impactantes imágenes de su mano

Por otro lado el hashtag #TrumpIsDead (Trump está muerto) fue tendencia hasta el sábado en la red social X, mientras cientos de internautas publicaron mensajes sobre esa posibilidad.

En julio de este año, el presidente de Estados Unidos, fue diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica “benigna” tras someterse a un examen médico por hinchazón en las piernas, según la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump camina en el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, el sábado 30 de agosto de 2025. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)
El presidente Donald Trump camina en el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, el sábado 30 de agosto de 2025. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) | Foto: AP

Trump se convirtió en la persona más anciana en asumir la presidencia de Estados Unidos al comienzo de su segundo mandato en enero, en sustitución del demócrata Joe Biden, quien terminó su mandato a los 81 años.

El republicano de 79 años suele presumir de tener mucha energía. Recientemente la Casa Blanca publicó un meme en el que aparece como Superman.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tribunal Superior de Bogotá confirmó condena contra exfuncionaria de la Universidad Distrital por apropiación ilegal de dineros

2. “Colombia tiene que ser capaz de tomar distancia de Maduro”: la dura advertencia del expresidente César Gaviria

3. Guyana, país aliado de EE. UU., denuncia “disparos” desde Venezuela contra embarcación con material electoral

4. Video | Dayro Moreno habló por primera vez tras ser convocado: mandó mensaje a toda Colombia

5. Don Jediondo hizo petición que involucra a trabajadores tras el cierre de sus restaurantes: “Primero nuestra gente”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpDimitri Medvédev

Noticias Destacadas

Guyana, país aliado de EE. UU., denuncia “disparos” desde Venezuela contra embarcación con material electoral

Redacción Mundo
Medvédev es también miembro del Consejo de Seguridad de Rusia

Mano derecha de Putin bromea con la muerte de Donald Trump y el presidente no tardó en responder a los rumores: “Mala suerte”

Redacción Mundo
El niño fue rescatado por una persona que subió a las vías

Video muestra a un niño caminando por las vías de un monorriel a 30 metros de altura, mientras adultos aterrorizados intentan ayudarlo

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.