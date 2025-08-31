Mano derecha de Putin bromea con la muerte de Donald Trump y el presidente no tardó en responder a los rumores: “Mala suerte”

Desde el día de ayer, sábado 30 de agosto, cientos de usuarios en las redes sociales comentaron sobre la posible muerte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que este no hiciera ninguna aparición pública en más de 24 horas.

A estos rumores se sumó la burla del expresidente ruso, Dimitri Medvédev, quien en su red social lamentó que el presidente norteamericano estuviera vivo, en un mensaje de burla que publicó a través de sus redes sociales.

“Y dos malas noticias para los gemelos fraternos: 1. Trump está vivo. 2. Rusia está avanzando”, escribió uno de los hombres de confianza de Vladimir Putin.

PS: And two pieces of bad news for the fraternal twins:

1. Trump is alive.

2. Russia is advancing. pic.twitter.com/89Y7dLUfQL — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 31, 2025

El presidente Trump decidió publicar un mensaje en su red social y aseguró que “nunca se ha sentido mejor” después de días de especulaciones en línea sobre su salud, y aprovechó la oportunidad para promocionar un Washington D.C. recientemente libre de delincuencia.

“Nunca me he sentido mejor en mi vida. Además, ¡D. C. es una zona libre de delitos!”, escribió Trump después de que el presidente asumiera el control del Departamento de Policía Metropolitana de la capital del país.

El expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, criticó en el mes de julio que el inquilino de la Casa Blanca, haya adelantado que reduciría el plazo dado a Rusia para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin (R) conversa con el primer ministro Dmitry Medvedev (L) durante la reunión del Consejo de Estado en el Gran Palacio del Kremlin el 26 de diciembre de 2019 en Moscú, Rusia. | Foto: Getty Images

“Trump le está dando un ultimátum a Rusia: ¿50 días o 10? Debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No siga el camino de ‘Joe El Dormilón’”, dijo en ese momento.

Por su parte, Trump regresó a Truth Social después de un fin de semana relativamente tranquilo mientras jugaba al golf en su resort en Virginia.

Las especulaciones comenzaron a multiplicarse tras la difusión, el pasado viernes, de una agenda vacía de actividades para el presidente por parte de la Casa Blanca. Sin embargo, las expectativas de sus críticos se esfumaron con rapidez cuando, al día siguiente, el mandatario fue visto disfrutando de una partida de golf en compañía de su nieta, Kai Trump.

Por otro lado el hashtag #TrumpIsDead (Trump está muerto) fue tendencia hasta el sábado en la red social X, mientras cientos de internautas publicaron mensajes sobre esa posibilidad.

En julio de este año, el presidente de Estados Unidos, fue diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica “benigna” tras someterse a un examen médico por hinchazón en las piernas, según la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump camina en el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, el sábado 30 de agosto de 2025. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) | Foto: AP

Trump se convirtió en la persona más anciana en asumir la presidencia de Estados Unidos al comienzo de su segundo mandato en enero, en sustitución del demócrata Joe Biden, quien terminó su mandato a los 81 años.