Estados Unidos

Trump propone un “puente de paz” con Rusia y Zelenski responde: “No me gusta”

El mandatario mostró interés en un túnel que conecte Alaska y Rusia.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

18 de octubre de 2025, 2:57 a. m.
Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente.
El “puente de paz” entre Rusia y EE. UU. que Trump elogió y Zelenski rechazó. | Foto: AFP

El presidente Donald Trump expresó este viernes, 17 de octubre, interés en un túnel submarino que conecte el estado estadounidense de Alaska con Rusia, un proyecto planteado un día antes por un alto funcionario ruso al multimillonario Elon Musk.

“Un túnel de Rusia a Alaska. Eso es (...) interesante”, dijo Trump, cuando los reporteros en la Casa Blanca le preguntaron sobre la idea durante la reunión con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

Trump dijo que acababa de escuchar sobre el posible proyecto transfronterizo y le preguntó a Zelenski: “¿Qué piensa de eso, señor presidente? ¿Qué le parece esa idea?”.

El líder ucraniano, a cargo de combatir una invasión rusa a gran escala durante más de tres años, respondió: “No estoy contento con eso”, lo que provocó una risa de su anfitrión.

Contexto: Trump confirma que Maduro “ha ofrecido todo” para evitar la invasión a Venezuela

El enviado de economía internacional del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mencionó la idea el jueves en la plataforma X, propiedad de Musk.

Afirmó que el planteamiento de un “puente de paz” entre Rusia y Alaska se remonta a la era de la Guerra Fría, y publicó un gráfico que mostraba una ruta propuesta para un túnel bajo el mar de Bering.

“Con la tecnología moderna de @boringcompany esto puede convertirse en un túnel Putin-Trump”, una conexión de 112 kilómetros entre Rusia y las Américas por menos de 8.000 millones de dólares, publicó Dmitriev.

The Boring Company es otra empresa de Musk, la persona más rica del mundo y jefe de Tesla y SpaceX, que busca revolucionar el transporte urbano mediante la construcción de túneles.

Contexto: Exasesor de Trump se entrega a la justicia: estos son los cargos por los que lo acusan

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski se encontraba en el despacho oval debido a que se encuentra en una visita diplomática en Washington para discutir diferentes temas relacionados al conflicto en el que se encuentra su país y Rusia.

Se rumoraba que la Casa blanca iba a poner disposición de Ucrania misiles de alcance Tomahawk, pero fue de las primeras cosas que se descartaron en la visita de Zelenski.

Las conversaciones se guiaron más a si habría posibilidades de terminar el conflicto armado de una manera pacífica, puesto que el presidente Trump afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin quiere acabar con el conflicto.

Finalmente el mandatario estadounidense concluyó que “vamos a llegar a un acuerdo. Creo que estamos muy cerca del fin de la guerra”. Por lo que se esperan avances al respecto de una resolución pacifica.

*Realizado con información de AFP*

