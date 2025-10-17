🔴EN VIVO. Día clave para terminar la guerra en Ucrania: Zelenski visita Washington antes de cumbre Trump-Putin

07:25 a.m. Bruselas apoya la cita de Trump y Putin en Budapest

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intentará convencer a Donald Trump de proporcionarle misiles de largo alcance Tomahawk, justo después de que el presidente estadounidense reanudara el diálogo con el ruso Vladímir Putin.

Zelenski realiza su tercer viaje a Washington desde que Trump regresó a la presidencia en enero, luego de una desastrosa discusión televisada un mes después y una reconciliación en agosto.

Trump dijo que mantuvo una conversación “muy productiva” con Putin y que se reunirá en la capital húngara en las próximas dos semanas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla con periodistas en la Oficina Presidencial en Kiev el 27 de septiembre de 2025, tras regresar de Estados Unidos, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump y pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto de Danylo Antoniuk/Anadolu vía Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

Añadió que espera mantener reuniones “separadas pero iguales” con los mandatarios ruso y ucraniano, pero no dio detalles.

08:39 a.m.

Rusia revindica ataque en Ucrania

Rusia reivindicó la conquista de tres pueblos en las regiones de Járkov y Dnipropetrovsk (este de Ucrania), en zonas que Kiev había recuperado hace tres años luego de una contraofensiva sorpresa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, culpó este viernes a Rusia de llevar a cabo “una campaña sistemática de terrorismo contra el sector energético” del país europeo tras sus últimos ataques.

“Nada ha cambiado para Rusia, que sigue causando terror en la vida en Ucrania”, dijo Zelenski. “Ni una sola noche de las últimas semanas ha terminado sin ataques rusos contra Ucrania. La mayoría de los objetivos son infraestructura, en una campaña sistemática de terrorismo contra nuestro sector energético”, aseveró.

Volodimir Zelenski y Vladimir Putin | Foto: Getty Images

La Comisión Europea expresó este viernes su apoyo a la hipotética reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciada en Budapest para abordar la guerra de Ucrania, asegurando que apoya cualquier paso que pueda conducir a poner fin a la guerra en Ucrania.

6:54 a.m.:

Orbán y Putin mantienen una conversación telefónica

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de los preparativos para la próxima cumbre en Budapest.

“La conversación con el presidente ruso ya ha tenido lugar. Los preparativos están en marcha”, dijo Orbán en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook.

6:19 a.m.:

el Kremlin se pronuncia

El Kremlin dijo este viernes que hay “muchas” cuestiones a resolver antes del encuentro en Budapest entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, entre ellas la composición de las delegaciones respectivas.

“El ministro de Exteriores (Serguéi) Lavrov y el secretario de Estado (Marco) Rubio empezarán a trabajar en ello. Hay muchas cuestiones; hay que definir los equipos negociadores y otros puntos”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

6:00 a.m.

Trump anuncia reunión con Putin