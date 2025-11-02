Gustavo Petro responde a propuesta de ser “presidente de Gaza”

Bajo el escenario hipotético de que Gaza fuera a elecciones para escoger una figura presidencial, le afirmaron a Gustavo Petro que podría aspirar y resultar seleccionado.

El ofrecimiento se lo hicieron en una entrevista que concedió este domingo a Al Jazeera: “Si hacemos elecciones en Gaza, será usted el presidente de Gaza”.

Petro no ocultó risas y respondió: “Ya me quieren sacar de América. Irme para Gaza puede ser un escenario interesante, no lo había pensado, pero a lo mejor sí. Quiero ir algún día a Gaza, si podemos, si me dejan”.

Por lo pronto, aseguró que enviará ayuda para la reconstrucción de Gaza a través del Hospital Militar y priorizará la entrega de prótesis para menores de edad.

El presidente Gustavo Petro manifestó, en entrevista con Al Jazeera, que Colombia enviará médicos voluntarios del Hospital Militar a Gaza para ofrecer ayuda humanitaria. Para ello nombrará una mujer como gerente de la institución. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/P9UqbsuloO — Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2025