Gustavo Petro responde a propuesta de ser “presidente de Gaza”

El mensaje fue enviado desde Medio Oriente al presidente colombiano en entrevista con Al Jazeera.

Redacción Confidenciales
2 de noviembre de 2025, 4:01 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Bajo el escenario hipotético de que Gaza fuera a elecciones para escoger una figura presidencial, le afirmaron a Gustavo Petro que podría aspirar y resultar seleccionado.

El ofrecimiento se lo hicieron en una entrevista que concedió este domingo a Al Jazeera: “Si hacemos elecciones en Gaza, será usted el presidente de Gaza”.

Gustavo Petro promete llevar médicos colombianos a Gaza y otorgar Cruz de Boyacá a sobrevivientes de la guerra

Petro no ocultó risas y respondió: “Ya me quieren sacar de América. Irme para Gaza puede ser un escenario interesante, no lo había pensado, pero a lo mejor sí. Quiero ir algún día a Gaza, si podemos, si me dejan”.

Por lo pronto, aseguró que enviará ayuda para la reconstrucción de Gaza a través del Hospital Militar y priorizará la entrega de prótesis para menores de edad.

Él también prometió que otorgará la Cruz de Boyacá a algunos sobrevivientes de la guerra y entregará ciudadanía colombiana a uno de ellos.

