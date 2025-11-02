Gustavo Petro promete llevar médicos colombianos a Gaza y otorgar Cruz de Boyacá a sobrevivientes de la guerra

El presidente Gustavo Petro, en entrevista con Al Jazeera, aseguró que Colombia apoyará en la reconstrucción de Gaza y el primer pasó lo dará con médicos voluntarios del Hospital Militar.

Además, se comprometió a otorgar la Cruz de Boyacá a un grupo de sobrevivientes de la guerra y títulos de ciudadanía.

“Colombia, sin duda, participará en la reconstrucción de Gaza, que jurídicamente debería ser dineros de Israel. Yo creo que debe ser un objetivo de la humanidad. No para hacer otra Gaza, de acuerdo con culturas diferentes, sino para que sea la Gaza en manos del pueblo palestino”, dijo Petro.

Él manifestó que Colombia tiene una amplia experiencia en prótesis para menores de edad y los esfuerzos se concentrarían en eso: “Tenemos muchísima experiencia en eso. Queremos trasladarlas sin imponer nada”.

Sin embargo, sí pidió algo a cambio: “Sí les solicitaría a ustedes”, refiriéndose a cuatro sobrevivientes en Gaza, que “salgan al mundo y cuenten lo que vivieron. Esa narración de ustedes va a impactar en los pueblos y los va a poner al lado de la felicidad, de la verdad y de la justicia”.

Según el primer mandatario, ese plan se tramitaría a través de las Fuerzas Militares: “Vamos a llevar médicos, médicas, voluntarios del Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia, que yo quiero transmitir hacia Gaza. Vamos a tener una mujer gerente del Hospital Militar que va a encargarse de esta tarea, y ojalá muchísimos médicos y médicas, con experiencia en Colombia, quieran ir, transitoriamente, o llevar a niños hasta Colombia”.

La Cruz de Boyacá también fue citada en la entrevista de Petro y anticipó que se la quiere poner a las cuatro personas que lo acompañaron en el diálogo este domingo:

“Les he ofrecido, si usted aceptan, la cruz de Boyacá. La cruz de Boyacá es el máximo homenaje que la sociedad colombiana puede brindar. Esa medalla se la merecen ustedes y quiero que estén en Colombia, no sé si podamos, o cómo hacerlo, para ponérselas con el corazón de la mayoría inmensa del pueblo latinoamericano que se expresa por la justicia de su lucha. Ustedes se comportaron como un gran ejemplo para mis niños, para los niños colombianos, que quieran estudiar medicina, periodismo, los que quieran construir felicidad”.

No solo hubo promesas, Petro aprovechó el espacio para criticar al presidente Donald Trump y el plan de paz que se pactó en esa zona del mundo:

“Lo que hay que hacer es entrar a solucionar las causas de la violencia y eso implica una conferencia de paz, no simplemente un acuerdo sobre rehenes —que hay que finiquitar bien—, sino una conferencia que empiece a revivir y reconstruir el proceso de paz, que pasa por el reconocimiento de dos estados. Por ejemplo, este es el momento en que el presidente de Estados Unidos, si quisiera en verdad dar un paso adelante en la paz, reconociera él mismo y su gobierno el Estado de Palestina, sería un paso fundamental”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Hugo Andrés Sierra-PRESIDENCIA

Bajo ese mismo escenario, recordó que hay una orden de captura internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y que es responsabilidad ejecutarla, pero que los países más poderosos del mundo se negarían a acatarla: