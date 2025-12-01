Gustavo Petro tomó inesperada decisión sobre el Hospital Militar: “Vaya a Ucrania”, y reveló detalles de la misión

El presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en la plataforma digital de X, publicando una serie de mensajes sobre temas nacionales e internacionales.

En uno de los mensajes de este lunes, primero de diciembre, que no pasó por alto por los usuarios de X, el jefe de Estado reveló que tomó una decisión sobre el Hospital Militar y el conflicto que se registra entre Ucrania y Rusia.

En la publicación, Petro mencionó el caso del supuesto secuestro de colombianos en Ucrania: “Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”.

“He decidido que el Hospital militar de Colombia también vaya a Ucrania a intervenir a los niños y niñas que hayan sido heridas en esa guerra y hayan perdido extremidades”, anunció el presidente.

También afirmó: “El servicio también se puede extender a combatientes ucranianos en la misma condición. Nuestra posición es que rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos sin interferencias extranjeras”.

Entre tanto, no es la primera vez que Petro hace referencia al Hospital Militar, el pasado 2 de noviembre, en una entrevista que otorgó a Al Jazeera, expresó que Colombia apoyará en la reconstrucción de Gaza y el primer paso lo dará con médicos voluntarios de ese centro médico.

Gustavo Petro a propuesto al Hospital Militar para atender varios conflictos internacionales. | Foto: César Flechas - Semana

“Colombia, sin duda, participará en la reconstrucción de Gaza, que jurídicamente debería ser dineros de Israel. Yo creo que debe ser un objetivo de la humanidad. No para hacer otra Gaza, de acuerdo con culturas diferentes, sino para que sea la Gaza en manos del pueblo palestino”, afirmó en esa oportunidad el mandatario colombiano.

Y afirmó Petro en esa entrevista: “Vamos a llevar médicos, médicas, voluntarios del Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia, que yo quiero transmitir hacia Gaza. Vamos a tener una mujer gerente del Hospital Militar que va a encargarse de esta tarea, y ojalá muchísimos médicos y médicas, con experiencia en Colombia, quieran ir, transitoriamente, o llevar a niños hasta Colombia”.