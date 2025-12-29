Presencia de tropas extranjeras y garantías de seguridad real: Zelenski revela detalles de reunión con Trump para acuerdo con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el lunes que la presencia de tropas extranjeras es necesaria para garantizar la seguridad de su país en un eventual acuerdo para terminar la guerra con Rusia.

Preguntado en una conferencia de prensa en línea sobre si esta opción era necesaria para él, Zelenski respondió: “Para ser honesto, sí”.

“Creo que la presencia de tropas internacionales es una garantía de seguridad real, un refuerzo de las garantías de seguridad que nuestros socios ya nos ofrecen”, argumentó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Donald Trump tras una reunión en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025 Foto: AP

Por otro lado, Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad “sólidas” frente a Rusia por 15 años prorrogables, dijo Volodimir Zelenski, quien afirmó haber solicitado un plazo más largo a Donald Trump durante su encuentro en Florida.

Según el presidente ucraniano, estas garantías de seguridad son una condición indispensable para levantar la ley marcial que rige en Ucrania desde que empezó la invasión rusa, en febrero de 2022.

“Realmente quería que estas garantías sean más largas. Y le dije [a Donald Trump] que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años”, declaró Zelenski en una rueda de prensa en línea. Trump le aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad, agregó.

Tras la reunión en Mar-a-lago, Donald Trump se mostró optimista pero evasivo, considerando que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo que ponga fin al conflicto, el más mortífero acaecido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero sin dar detalles sobre cualquier eventual avance.

Zelenski, Trump y Putin Foto: GETTY

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este lunes que el gobierno ruso coincide con Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto, que se intensificaron desde noviembre, entraron en su fase final.

Por otro lado, el primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió evitar caer en las dinámicas que imponga Rusia en la negociación con Ucrania, dado que en ese caso “Occidente perderá esta batalla”, después del último encuentro el domingo en Florida entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

“Una cosa es segura: Occidente y Ucrania perderán esta confrontación si Rusia logra dividirnos y dictar los términos de la paz”, escrbió en su cuenta en la red social X el primer ministro polaco tras conversar con otros líderes europeos sobre el contenido de las últimas conversaciones entre Trump y Zelenski.

Mensaje emitido por Donald Tusk. Foto: X/@donaldtusk

Tusk ha considerado un “éxito” la participación de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Ucrania y aseguró que “las conversaciones aún distan mucho de ser definitivas”.

Con información de Europa Press*