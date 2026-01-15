Primeras tropas europeas ya están en Groenlandia tras declaraciones de Trump: “No puedo confiar en que Dinamarca se defienda por sí sola”

Los primeros contingentes de tropas europeas ya llegaron a Groenlandia esta semana, confirmaron las autoridades de Dinamarca y medios internacionales, en un contexto de creciente tensión diplomática.

El hecho se dio luego de que el presidente Donald Trump reiterara que Estados Unidos necesita controlar o anexionar la isla por razones estratégicas.

Así es el portaaviones USS Abraham Lincoln que realiza entrenamientos militares en Asia tras las amenazas de Trump de intervenir en Irán

Las primeras tropas europeas llegan mientras Trump insiste en la necesidad de anexar la isla

En un momento de profundas tensiones geopolíticas, las primeras tropas europeas han comenzado a llegar a Groenlandia.

El despliegue militar europeo, liderado por Dinamarca en coordinación con aliados, se interpreta como una respuesta directa tanto a las preocupaciones estratégicas en el Ártico como a la controvertida postura estadounidense sobre el futuro del territorio.

Según informes de la agencia Associated Press, soldados de Francia, Alemania, Noruega y Suecia están siendo desplegados en Groenlandia “para ayudar a reforzar la seguridad” del archipiélago, territorio semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.

Este movimiento coincide con una serie de reuniones diplomáticas en Washington D.C., donde los ministros de asuntos exteriores de Dinamarca y Groenlandia dialogaron con representantes estadounidenses encabezados por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Aunque la reunión fue descrita como “franca”, terminó destacando un “desacuerdo fundamental” entre las partes sobre el destino de Groenlandia.

El punto esencial se centra en la insistencia de Trump en que Estados Unidos debería “controlar” la isla como respuesta a lo que él califica de amenazas estratégicas de Rusia y China en el Ártico.

La administración de Trump ha repetido públicamente que Estados Unidos “realmente lo necesita”, argumentando que si Washington no actúa, otras potencias podrían hacerlo.

🇺🇸🇬🇱🇩🇰 | Trump sobre Groenlandia: "No puedo confiar en que Dinamarca pueda defenderse por sí sola. Hablaron sobre ello; incluso agregaron una patrulla extra, y lo decían enserio.



Desplegaron un trineo adicional tirado por perros, y luego otro más.



Pero eso no va a resolver el… pic.twitter.com/mETx9LOxgs — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026

Francia y Alemania confirman el despliegue inicial de fuerzas europeas en la isla ártica

Hasta el momento, el despliegue europeo en Groenlandia es limitado pero confirmado, y corresponde a contingentes iniciales enviados de forma escalonada.

De acuerdo con reportes de Associated Press, Euronews y Daily Sabah, los primeros efectivos ya se encuentran en el territorio ártico como parte de una misión coordinada con Dinamarca, responsable de la defensa de la isla.

Francia es el país que ha confirmado la llegada efectiva de tropas. Autoridades francesas informaron que unos 15 soldados de infantería de montaña ya están en Nuuk, la capital de Groenlandia, donde participan en tareas de seguridad y ejercicios conjuntos con fuerzas danesas.

París ha señalado que este despliegue responde a la necesidad de reforzar la presencia europea en el Ártico en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Alemania, por su parte, confirmó el envío de un equipo de reconocimiento compuesto por 13 militares.

El Ministerio de Defensa alemán indicó que el contingente ya inició su traslado hacia Groenlandia y que su llegada forma parte del mismo esquema de cooperación con Dinamarca y otros aliados europeos.

Berlín subrayó que se trata de una misión defensiva y de evaluación estratégica, no de una operación de combate.

Otros países como Noruega y Suecia también han anunciado su participación en el refuerzo de la presencia europea en Groenlandia, aunque no han hecho públicas cifras concretas sobre el número de soldados enviados.

Según las informaciones disponibles, se trataría de pequeños grupos de personal especializado, integrados en ejercicios y tareas de vigilancia junto a las fuerzas danesas.

“No hace falta que EE. UU. nos compre”: declaraciones acerca de Groenlandia tras la reunión con representantes del Gobierno Trump

En paralelo, Dinamarca ha incrementado su propio despliegue militar en la isla, con más efectivos, aeronaves y patrullas navales.

Todo lo anterior se presenta como respuesta directa a la escalada diplomática provocada por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha reiterado que Estados Unidos necesita controlar o incluso anexionar Groenlandia por razones estratégicas.