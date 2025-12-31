MUNDO

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

Los drones tenían como objetivo la residencia oficial del presidente de Rusia en Nóvgorod.

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 5:49 p. m.
El dron, según se dice, era uno de los involucrados en un presunto ataque a la residencia del presidente Vladimir Putin esta semana, una afirmación que Kiev ha negado calificándola de "mentira". Foto: AP

El Ministerio de Defensa de Rusia difundió un video de uno de los drones que supuestamente utilizaron durante la noche del 28 al 29 de diciembre las fuerzas ucranianas para intentar atacar la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, en el noroeste del país.

Se trata de un dron tipo Chaklun-V, equipado con una carga altamente explosiva de seis kilos, según relata el militar ruso, que aparece en el vídeo junto al aparato, uno de los 91 que supuestamente se utilizó para atentar contra el presidente ruso, extremo que Ucrania pone en cuestión.

Por otro lado, en una rueda de prensa, este martes, el mayor general de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Alexander Romanénkov, dijo que los drones que tenían como objetivo la residencia oficial de Putin en Nóvgorod fueron lanzados desde las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov.

Asimismo, ha informado de que el ataque logró ser repelido por las fuerzas rusas gracias a los sistemas de defensa aérea desplegados en Briansk, Smolensk y Nóvgorod.

Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque “terrorista” y “personal” contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Rusia denuncia ataque con drones en residencia del presidente Vladímir Putin

Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación “inventada” para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque.

En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue “dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases”.

Esta imagen, extraída de un video sin fecha proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el miércoles 31 de diciembre de 2025, muestra un dron derribado en un lugar no revelado. Foto: AP

El ministerio también publicó el video de un supuesto testigo del ataque, un habitante de una aldea cercana a esa residencia.

La denuncia de Moscú tuvo lugar poco después de un encuentro el domingo en Florida entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski.

Después de la reunión, Trump aseguró que estaban “más cerca que nunca” de un acuerdo para terminar el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Zelenski afirmó que la acusación rusa era una “mentira” destinada a “socavar” estos esfuerzos diplomáticos.

Esta imagen, extraída de un video sin fecha proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el miércoles 31 de diciembre de 2025, muestra a un hombre camuflado junto a un dron derribado en un lugar no revelado. Foto: AP

En la misma línea, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar “acusaciones infundadas” que son una “distracción deliberada” para el diálogo de paz.

“Moscú quiere descarrilar los progresos reales hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales”, afirmó en X.

Con información de AFP y Europa Press*

El dron, según se afirma, era uno de los drones ucranianos involucrados en un presunto ataque a la residencia del presidente Vladimir Putin esta semana, una afirmación que Kiev ha negado calificándola de "mentira".

