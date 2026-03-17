Medellín

El futuro de la seguridad en Medellín: el ambicioso plan para convertir el “Pentágono” en el primer puerto de drones de Colombia

Medellín despega hacia el futuro: el plan con drones que cambiaría la seguridad urbana.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de marzo de 2026, 9:48 a. m.
El vertipuerto del C5i permitirá la operación de drones para vigilancia y atención de emergencias en Medellín.
El vertipuerto del C5i permitirá la operación de drones para vigilancia y atención de emergencias en Medellín. Foto: Composición SemanaX@Telemedellin/X@FicoGutierrez

La ciudad de Medellín se prepara para dar un salto tecnológico en materia de seguridad con la construcción del primer vertipuerto para drones del país.

Esta será una infraestructura que hará parte del ambicioso Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5i), conocido como el “Pentágono paisa”.

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Tecnología aérea para reforzar la vigilancia y reducir los tiempos de respuesta en la ciudad

De acuerdo con información publicada por El Colombiano y confirmada por la administración distrital, este proyecto busca transformar la forma en que se vigila y se responde a emergencias en la ciudad, integrando tecnología aérea no tripulada con sistemas avanzados de monitoreo.

El vertipuerto estará ubicado en el noveno piso del complejo y operará como una plataforma de despegue, aterrizaje y recarga de drones destinados a labores de patrullaje, vigilancia y apoyo a organismos de socorro.

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Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, se trata de una iniciativa pionera que se desarrolla en coordinación con la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea y entidades de innovación como Ruta N.

A diferencia de los helipuertos tradicionales, esta infraestructura estará diseñada específicamente para aeronaves eléctricas de despegue vertical, lo que permite su operación en entornos urbanos densos y con menores impactos ambientales.

Un centro de inteligencia para la seguridad urbana

El vertipuerto no será un elemento aislado, sino parte de un sistema integral.

El C5i concentrará en un solo lugar a múltiples instituciones encargadas de la seguridad y la atención de emergencias, como la línea 123, la Policía, organismos de salud y gestión del riesgo, así como autoridades de movilidad.

La apuesta, según la Alcaldía, es consolidar un modelo de gestión unificado que permita mejorar la coordinación interinstitucional y reducir los tiempos de respuesta ante incidentes.

Este centro funcionará como el “cerebro operativo” de la ciudad, apoyado en inteligencia artificial, analítica de datos y videovigilancia avanzada.

En paralelo, el proyecto contempla la ampliación del sistema de cámaras de seguridad, que pasaría de más de 3.200 a cerca de 4.800 dispositivos en toda la ciudad, fortaleciendo la capacidad de monitoreo en tiempo real.

La magnitud del proyecto también se refleja en su costo. Solo la infraestructura del edificio se estima en más de 205.000 millones de pesos.

La inversión total, incluyendo tecnología y equipamiento, podría alcanzar los 300.000 millones.

Actualmente, la obra registra avances iniciales y tiene como meta entrar en operación en el primer trimestre de 2027, consolidándose como uno de los centros de seguridad más modernos del país.

Más allá de la infraestructura, el proyecto plantea un cambio de enfoque: pasar de sistemas fragmentados a una gestión centralizada.

De esta forma, la tecnología y la información en tiempo real permitirían anticipar riesgos y actuar con mayor eficacia.

En ese escenario, los drones dejarían de ser herramientas complementarias para convertirse en actores clave de la vigilancia urbana en Colombia.