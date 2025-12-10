La huida del convento: la exposición que rinde homenaje a la artista Débora Arango

Débora Arango, una de las artistas más importantes de Colombia en el siglo XX, nacida en Envigado, Antioquia, el 11 de noviembre de 1907, fue una artista transgresora del pensamiento conservador en relación con la religión y otros temas que circundaban el imaginario de aquella época.

La exposición titulada La huida del convento está presente en el Museo Santa Clara de Bogotá. Inaugurada el pasado 4 de diciembre, estará abierta al público hasta marzo del 2026.

18 obras de Débora Arango son expuestas en el Museo Santa Clara. | Foto: Instagram

Es una articulación interinstitucional entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Museo de Arte Moderno de Medellín, MAMM, y el Museo Santa Clara, que permitió que 18 obras de Débora Arango llegaran a la ciudad de Bogotá para ser exhibidas.

“Hoy celebramos la disruptiva idea de que este diálogo interinstitucional haya permitido que 18 piezas de una de las mujeres más rebeldes del siglo XX, Débora Arango, estén en el Museo Santa Clara. Este era el lugar donde el mensaje de Débora podría resonar con mayor fuerza” afirmó Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Ministra habla en medio de la inauguración de la exposición. | Foto: El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

El Museo Santa Clara es una construcción del siglo XVII, un fragmento de lo que en su momento fue el Real Monasterio de Santa Clara, fundado en 1629 con el estímulo del arzobispo Hernando Arias de Ugarte e inaugurado finalmente en 1647.

En el convento residían las monjas clarisas bajo las disposiciones tridentinas de la clausura femenina. En este recinto, tras tomar los hábitos, las monjas vivían toda su vida e incluso eran enterradas dentro de él.

En este museo se conservan obras de los pintores más reconocidos de la época colonial en la nueva granada, entre los cuales se pueden mencionar Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, el taller de los Figueroa, Agustín García Zorro de Useche; también hay variedad de esculturas en madera policromada.

Edificación del siglo XVII, de la orden de las clarisas. | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

Tener obras de la artista Débora Arango allí, junto con piezas barrocas, conecta un diálogo histórico de resistencia de las mujeres. Débora tuvo, en su momento, bastante crítica respecto a lo que ella planteaba a través del arte.

“Hoy con esta exposición se hace justicia histórica para superar la censura de Débora Arango en los cuarenta”, afirmó Rafael Tamayo, director del Museo de Antioquia.

Habla acerca de la exposición de la artista Débora Arango. | Foto: El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la exposición aborda temáticas como:

La relación de Arango con la educación religiosa y la vida conventual.

Las reinterpretaciones de la artista del imaginario católico .

. La critica a la Iglesia como institución.

como institución. Su mirada de la familia.

La desigualdad social.

Las maternidades no idealizadas.

De acuerdo con la información anteriormente presentada, la exposición se enmarca como un referente de diálogos históricos y contemporáneos de crítica.

Reivindicando la figura de una mujer como Débora Arango, colocándola en un recinto donde muchas mujeres con circunstancias históricas diferentes pasaron y dejaron una huella que perdura a lo largo del tiempo.