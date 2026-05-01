Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Once Caldas frente a Atlético Nacional

Atlético Nacional y Once Caldas jugaron el partido inaugural de la fecha número 19 de la Liga BetPlay, en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales a las 6:00 p.m. de este viernes 1 de mayo.

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El encuentro no definía nada, teniendo en cuenta que ambos clubes estaban clasificados y la posición que tenía el blanco blanco no le permitía asegurar el tercer puesto ni siquiera ganando.

Crónica del partido

Desde el principio fue un partido muy entretenido en el que ambos clubes lo dieron todo para irse al frente en el marcador lo más pronto posible.

La situación hizo del primer tiempo un verdadero espectáculo, en donde los porteros fueron claves para mantener el 0 a 0 el primer tiempo.

¡GOLAZO DE ONCE CALDAS! En la primera del segundo tiempo Luis 'Niche' Sánchez anota un golazo y pone el 1-0 ante Nacional. ⚪⚽🔥🏆



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Pero apenas en el inicio del segundo capítulo del partido, el Once Caldas realizó una excelente acción colectiva que culminó con el balón dentro de la red, gracias a un impresionante remate de Luis ‘el Niche’ Sánchez, colocando así el 1 por 0 a favor del local.

El encuentro estuvo entretenido, con dos equipos que nunca renunciaron al ataque.

Tabla de posiciones

Con este resultado, así quedó la tabla a falta de los demás encuentros:

Nacional se mantiene en la primera posición de la tabla, mientras que Once Caldas logró escalar momentáneamente hasta la tercera posición, a falta del partido de Junior.

Partidos que complementarán la jornada

La última jornada de la fase todos contra todos continuará el día sábado 2 de mayo, con los siguientes encuentros:

Boyacá Chico vs. Llaneros, en el Estadio La Independencia de Tunja a las 2:00 p.m.

Jaguares vs. Cúcuta Deportivo, en el estadio Municipal de Montería a las 4:00 p.m.

El cierre de la jornada será el domingo 3 de mayo; los siguientes partidos serán a las 3:30 p.m.:

Fortaleza vs. Bucaramanga en el estadio de Techo.

Independiente Santa Fe vs. Internacional de Bogotá en el Campín.

Deportivo Independiente Medellín vs. Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

Alianza de Valledupar vs. Millonarios en el Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau.

Finalmente, los últimos dos encuentros se jugarán el día domingo a las 5:30 p.m.: