La defensora del pueblo Iris Marín se pronunció sobre la suspensión temporal de órdenes de captura de integrantes de los grupos armados para su traslado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que ha solicitado el Gobierno nacional en días recientes.

La encargada de la Defensoría del Pueblo resaltó que la discusión sobre este asunto debe considerar qué es lo que se considera como un “estado avanzado” de los proceso de paz que está en curso.

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Así mismo, consideró que esa decisión también debe estar mediada por el debate sobre cuáles son los límites constitucionales y legales de las facultades presidenciales para adoptar estas medidas excepcionales.

“La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil”, insistió Marín.

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Ese llamado se da en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha solicitado la suspensión temporal de órdenes de captura de integrantes de los grupos al margen de la ley en el marco de los diálogos que desarrolla para la “paz total” y a días de las elecciones para elegir a su sucesor.

La defensora consideró que “las decisiones relacionadas con las ZUT requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”.

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Marín consideró que esa discusión se está dando sin tener en cuenta los derechos de las víctimas y advirtió que se están generando expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno.

Además, la defensora dejó claro que persisten riesgos de seguridad para las comunidades y para quienes eventualmente se concentren en las ZUT y alertó sobre la posible afectación de los derechos de pueblos étnicos potencialmente impactados por las ZUT.

“La Defensoría del Pueblo insta al presidente de la República a motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT”, enfatizó la funcionaria. Ese despacho pidió que se den garantías verificables a la población civil.