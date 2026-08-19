Petro contó lo que hicieron algunos trabajadores tras verlo entrar a un restaurante en Colombia: “Me costó un poco”

El expresidente Gustavo Petro sorprendió al publicar una foto con el también exmandatario Ernesto Samper y contó lo que le pasó después de entrar a un restaurante público en Colombia.

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Todo se dio a través de su cuenta de X, red social en la que el líder del Pacto Histórico puso la imagen y aseguró que hace muchos años, debido a sus labores como político, no ingresaba a un establecimiento de este tipo en el país.

Lo que más llamó la atención fue lo que, según él, hicieron algunas de las personas que se encontraban laborando allí en ese momento.

“Me costó un poco de trabajo, pero salieron los y las trabajadoras a abrazarme, darme fuerza, y pasé la prueba”, señaló.

Petro aseguró que estaba, junto a Samper, organizando un “gran frente por la vida en Colombia y en el mundo”. Asimismo, sostuvo que el liberalismo no puede dejar atrás su tarea democrática y luchar contra el “fascismo opresor”.

En otra publicación, el exjefe de Estado subió otra fotografía junto a Ernesto Samper y allí se refirió a la necesidad de “unir todas las fuerzas que crean en la vida y la democracia en el país”.

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“Propongo un gran frente por la vida porque está en peligro la vida y la soberanía nacional, y las fuerzas más oscuras de Colombia y el mundo tratan de dominar a la sociedad colombiana”, señaló.

Estos mensajes de Petro llegan en medio de varias críticas que ha recibido en los últimos días por publicaciones en contra del presidente Abelardo De La Espriella y su Gobierno, especialmente en lo relacionado con la atención a la emergencia por el terremoto.

De hecho, se espera que el exmandatario aparezca en la réplica que solicitó el Pacto Histórico por la alocución presidencial del pasado lunes. Petro, según confirmaron, estará junto al senador Iván Cepeda.