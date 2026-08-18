Últimos meses del gobierno Petro alertaron a Abelardo De La Espriella: “Apocalíptico, recursos robados y depredados”

Antes de dejar el poder, una serie de movimientos de la administración del entonces presidente Gustavo Petro encendieron las alarmas del equipo económico del mandatario Abelardo De La Espriella.

La situación fue detallada por De La Espriella este martes 18 de agosto, en las instalaciones del búnker de la Fiscalía, durante la presentación de El libro de la verdad, que recopila más de 80 casos de presunta corrupción del anterior gobierno.

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“La herida alcanza el corazón mismo de la vida republicana. La corrupción no solo desmoraliza a la sociedad, también impacta gravemente la capacidad del Estado para responderle a la gente como corresponde”, expresó el presidente en uno de los apartes de su discurso.

Agregó: “Esa pérdida de capacidad del Estado se refleja hoy en unas finanzas públicas famélicas. Su estado es francamente apocalíptico, alarmante”.

“Colombia enfrenta un déficit fiscal del 7,8 % del PIB. El régimen anterior utilizó entre enero y agosto de este año el 97 % del endeudamiento anual de la Nación. Hoy no tenemos cómo contratar más deudas. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61 % del PIB, el más alto de nuestra historia nacional”, recalcó.

Sumado a ello, aseguró: “Buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Y, tal como puede constatarse en este libro blanco, fueron objeto de toda suerte de anomalías. Esas cifras, queridos amigos, no son meras abstracciones contables”.

“Representan los recursos que hoy le faltan y que hoy necesita el Estado para atender a los ciudadanos. Para construir infraestructura, garantizar la seguridad, proteger a los más vulnerables y responder a la catástrofe como la que nos acaba de golpear”, insistió.

Abelardo De La Espriella destapó casos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Además, dijo: “Este libro blanco, colombianos compatriotas, no pretende sustituir ni mucho menos la investigación judicial ni anticipar el resultado de las actuaciones de los fiscales, procuradores y contralores. El libro representa, en realidad, algo más sencillo y, al mismo tiempo, más serio y trascendental”, redondeó la idea el mandatario De La Espriella.

Luego de realizar esa exposición ante las autoridades pertinentes, el presidente publicó un mensaje en su cuenta de X: “No llegamos al Gobierno a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito. En el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, reafirmo mi compromiso inquebrantable con la moral pública, la transparencia y la defensa sagrada de los recursos de los colombianos”.

“Hoy entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Libro de la Verdad, una radiografía técnica y jurídica que documenta las irregularidades, el desfalco y la desidia con los que recibimos el Estado. Aquí están los hechos, los hallazgos y las evidencias para que la justicia actúe”, indicó.

Finalizó: “No habrá encubrimientos ni impunidad. Quienes hayan saqueado los recursos de la Nación deberán responder ante la justicia con todo el peso de la ley. La verdad se conoce. La justicia debe actuar”.