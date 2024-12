Así fue el papel de Jaime Ramírez Cobo, enlace entre el Gobierno y el Congreso, en escándalo de la UNGRD, según la exasesora de MinHacienda

Según las versiones entregadas por López y Pinilla a la Fiscalía, Ramírez Cobo habría entregado órdenes concretas sobre “unos contratos para unos congresistas” , los cuales los habría condicionado a que si no se hacían, estaban en riesgo los créditos de la nación, misión que estaba a cargo del Ministerio de Hacienda.

Ahora, la versión entregada por María Alejandra Benavides, a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y que conoció SEMANA , no se aleja mucho de lo detallado por Olmedo López y Sneyder Pinilla , sobre el papel que habría jugado este personaje en todo el entramado de corrupción.

La explosiva declaración de la exasesora del minHacienda sobre Luis Fernando Velasco: “El ministro Bonilla no hacía nada sin que él supiera”

“El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él (Jaime Ramírez Cobo) los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco en la que le decían a él que gestione. Él sabe de la urgencia, él sabe que el ministro iba a cambiar una cosa por otra (contratos por votos). Entonces, él es el que me pide contactos para llamar”, contó la exasesora de Bonilla.

Agregó que para persuadir a los congresistas de apoyar con su voto hablaba directamente con ellos durante la sesión en la que necesitaban el respaldo. “El 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, fiscal... lo que yo hago cuando Sneyder Pinilla me pide los contactos no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas que ya están conectados para la sesión, que eran los que iban a votar, y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. Era la gestión que me habían pedido que hiciera”, contó la exasesora.