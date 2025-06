“Yo soy culpable”: Petro realizó llamativa confesión por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Lo hizo en pleno consejo de ministros

Nueva explosiva carta de Álvaro Leyva a Gustavo Petro: “Usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos”

“Ligado entonces a que pagamos 70 billones estúpidamente. Es más de lo que se gasta Colombia cada año en subsidiar a los pensionados de Colpensiones, más. Obviamente Ecopetrol no está mal con todo este dinero, que paga su deuda, sí, es cierto, pero que tiene manejo de liquidez total”, dijo en principio Petro haciendo un contexto del pago que ha hecho su administración sobre el subsidio a la gasolina.

Y avanzó en su intervención: “El presidente de Ecopetrol (Ricardo Roa) se les volvió su enemigo, no digo que sea pera en dulce, porque va contra mí en varias políticas de energías limpias, que se demora el ministro de Minas en que se ejecute”.

“Pero haber gastado 70 billones del presupuesto nacional es un pecado enorme. sin embargo a pesar de que es un pecado de Bonilla, también Bonilla no es culpable de lo que se le acusa”, anotó el presidente Gustavo Petro.

“Pero ahí no hubo cupos parlamentarios, Bonilla no hizo lo que hicieron todos los ministros de hacienda siempre y tramitar proyectos por parte de los congresistas no es delito, es una gran discusión”, insistió el mandatario colombiano.