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Cambios en la ley de encuestas: Corte elimina prohibición que limitaba sondeos de intención de voto

La Sala Plena tomó decisiones importantes sobre la ley que reguló las encuestas en el país de cara a las elecciones presidenciales.

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Redacción Semana
3 de junio de 2026 a las 4:15 p. m.
Lea lo que manifestó la Corte Constitucional.
Lea lo que manifestó la Corte Constitucional. Foto: Sergio Acero / Colprensa

Horas después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se abstuviera de fallar una demanda contra toda la ley de encuestas en Colombia, los magistrados decidieron resolver otro recurso que tenía en juego varios artículos de esa norma que ha generado polémica de cara a las elecciones presidenciales.

Con el estudio de la demanda contra los artículos 5 y 12 de dicha ley, ocho de los nueve magistrados decidieron declarar “inexequible” la condición que imponía un tiempo de tres meses antes del primer día de inscripciones de candidatos para realizar encuestas que incluyan preguntas relacionadas con la intención de voto.

En desarrollo…