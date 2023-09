El meticuloso seguimiento que hizo a la Fiscalía a la plata de Nicolás Petro develó una verdad: se enriqueció ilícitamente, las cuentas no le cuadraban

A Nicolás Petro le gusta vivir en la opulencia, así lo demuestran las millonarias sumas de dinero que recibió entre mayo de 2021 y finales de 2022 y que gastó a manos llenas en viajes, ropa, casas y un carro lujoso. La efímera fortuna que amasó y gastó en pocos meses alcanzó los mil millones de pesos y hoy lo tiene al borde de la cárcel.

La Fiscalía hizo un rastreo de las cuentas de Nicolás Petro y consignó cada movimiento en el escrito de acusación que ya fue radicado y que será leído en audiencia el próximo 20 de noviembre, cuando se formalizará el inicio del juicio en contra del hijo del presidente de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nicolás Petro pagó de contado 696 millones de pesos como cuota inicial para la compra de la casa La Herradura. La suma duplicaba lo que Petro había ganado en un año como diputado. | Foto: redes sociales

Precisamente, lo que llamó la atención de la Fiscalía fueron los millonarios gastos que por ningún lado cuadraban con el sueldo que para ese momento ganaba Petro en su cargo como diputado del Atlántico.

“El señor Nicolás Petro no cuenta con ninguna otra actividad económica que le genere ingresos (...) No reportó tener obligaciones financieras ni ser participante en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado”, dice el escrito de acusación.

Para la Fiscalía era claro que Petro Burgos solo contaba con los ingresos percibidos como diputado. Por esa labor, en 2022, Petro recibía un pago mensual de 26 millones de pesos. Sin embargo, sus gastos superaron con creces ese valor.

Nicolás Petro contó detalles de los dineros que recibió. | Foto: Gerardo Gomez

“Nicolás Petro contaba, para el año 2022, con $280.331.394, que corresponden a los ingresos por salarios de $223.305.655, más $57.025.738 equivalentes a un saldo a 31 de diciembre de 2021 en su cuenta. Sin embargo, tuvo gastos muy por encima de esa suma”, dice la Fiscalía.

En los registros de la Fiscalía se evidencian los gastos que comenzó a tener Petro. Por ejemplo, el 5 de junio de 2021 hizo un pago en efectivo de 23 millones de pesos correspondiente al arriendo de un apartamento en Barranquilla. El siguiente movimiento de dinero que llamó la atención de las autoridades es del 8 de julio de 2022, por 86 millones de pesos, correspondientes al arriendo de una casa en el Condominio La Herradura, en la avenida Las Dunas, en Puerto Colombia, Atlántico.

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2022, Nicolás Petro hizo un pago de más de 35 millones de pesos por el arriendo de un apartamento ubicado en Barranquilla.

Pero las alarmas se encendieron completamente cuando las autoridades encontraron que, el 12 de septiembre de 2022, Nicolás Petro pagó de contado 696 millones de pesos como cuota inicial para la compra de la casa La Herradura, en la que inicialmente vivía como arrendatario. La suma duplicaba lo que Petro había ganado en un año como diputado.

Como si fuera poco, un mes después de hacer el negocio de la casa La Herradura, el 12 de octubre de 2022, Petro Burgos hizo el pago de una casa en Tubará por 334.938 millones de pesos. A esto se suma la compra del lujoso Mercedes Benz por 200 millones de pesos, el 16 de diciembre de 2022 y que, según la Fiscalía, se trató de “un capricho” de quien fuera para entonces su esposa, Day Vásquez. La Fiscalía también incluyó en su registro gastos en establecimientos de comercio por más de 157 millones de pesos y pagos por servicios públicos, entre otros, que suman cerca de 15 millones de pesos.

La Fiscalía señaló que para que Nicolás Petro hubiera podido costear todos esos gastos debía tener en su haber más de 1.450 millones de pesos. “Para 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con 280 millones de pesos, por lo que existen 1.053 millones que no son producto de su labor como diputado y, al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero recibidos en efectivo”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación.

Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. | Foto: suministrado a Semana A.P.I.

Las cuentas de la Fiscalía se aclararon cuando Nicolás Petro dio pinceladas de lo que iba a ser su colaboración con la justicia. La negociación finalmente se cayó, pero la confesión que alcanzó a hacer Nicolás Petro ante la Fiscalía, y que fue conocida en exclusiva por SEMANA, marca la hoja de ruta para la investigación que involucra a políticos, particulares y empresarios. Esta será además una de las pruebas que se usará durante el juicio en su contra.

En dicha confesión, Petro cuenta quiénes y cómo le hicieron llegar las millonarias sumas de dinero que gastó junto a Day Vásquez y parte de las cuales también fueron a parar a la campaña de su padre para llegar a la Presidencia.

“A finales de 2021 y 2022, empezamos, Daysuris y yo, empezamos a recibir recursos provenientes de personas que querían aportar a la campaña presidencial de mi padre, Gustavo Petro. Personas como Santander Lopesierra, como Gabriel Hilsaca, como Óscar de Cúcuta, más adelante corroboro el apellido, empezaron a hacer aportes en ese lapso de tiempo. Dineros que en parte fueron recolectados por el señor Máximo Noriega, dineros que se utilizaron para temas personales, dineros que guardamos en nuestra vivienda de ese entonces, dineros que Máximo Noriega se quedaba con un porcentaje por toda su gestión y parte de ese dinero se empezó a invertir en la campaña presidencial”, le reveló a la Fiscalía.

“El primero que empezó a dar aportes fue Santander Lopesierra, voy a poner como un lapso de tiempo, tengo que corroborarlos. Él empezó a dar aportes como entre octubre del 2021, hasta junio del 2022. (…) Entre 400 y 500 millones en monto de esos aportes. Gabriel Hilsaca hizo un aporte, solo eso, fue antes de la primera vuelta presidencial y fue alrededor de 150 y 200 millones. Óscar, que más adelante voy a corroborar con el apellido, creo que es Óscar Camacho el apellido, también a través de Máximo Noriega lo conocí, él hizo unos aportes entre marzo finales de marzo de 2022 a junio de 2022, pudo haber hecho aportes entre 200 y 300 millones de pesos”, reveló Petro.

La billetera de Nicolás Petro seguía engordando mientras recibía lo que él llama obsequios, uno de estos, 100 millones de pesos, le fue entregado por Jorge Robayo, padre de la representante a la Cámara Saray Robayo. Así se lo narró a la Fiscalía:- Nicolás Petro: “Eso es diferente al tema de campaña electoral, él me dio alrededor de 100 millones de pesos, pudo haber sido entre agosto y septiembre del 2022, como obsequio”.

- Fiscal: ¿Obsequio de qué?

- Nicolás Petro: “No, me dijo: ‘Nico te quiero regalar esto’, obviamente más adelante de seguro iba a pedir favores”.

-Fiscal: ¿Y los pidió?

-Nicolás Petro: “No, porque cuando él da ese obsequio mi situación personal empieza a fracturarse; a raíz de esa fractura de mi situación personal, vivo una especie de bloqueo a nivel de Gobierno y la gente me empieza a bloquear. Entonces ya no me buscan, no me buscaban, como me buscaban para pedirme favores, entonces realmente el señor Robayo no logró nunca pedirme algo, ni yo hacerle un favor”.

Nicolás Petro dijo a la Fiscalía que a su papá “a veces le molestaba un poquito que utilizáramos buses” para la campaña presidencial. | Foto: aFp

Petro Burgos también dijo haber recibido dinero de parte de una señora de quien no revela el nombre, pero que según la Fiscalía es cercana a su primo Camilo Burgos. El “obsequio” fueron 100 millones de pesos que él y Day Vásquez usaron para sus opulentos gastos personales.

“Ella quería un buen cargo, pero nunca dijo qué cargo y pasó la misma situación del señor Robayo. Es que la situación personal empezó a trascender en las redes sociales y empezaron a generar un mal ambiente dentro de mi entorno político”, dijo Petro Burgos.

“Esos dineros fueron destinados para temas personales nuestros, pago de arriendo, compra de ropa, tiquetes, gastos muy personales, del día a día también. Los dineros que aportó Gabriel Hilsaca, una parte nos quedamos nosotros y la otra parte se invirtió en la campaña”, reveló Petro.

Las sumas de dinero que manejaba Nicolás Petro eran tan grandes que ni siquiera se molestaba en contar los fajos de billetes que recibía. Estos iban a parar a una maleta para luego ser almacenados en una caja fuerte en su vivienda.

“La gran parte de esos recursos se guardaron, se almacenaron en el apartamento de Buenavista, Balcones del Parque, ahí se guardaban, después los trasladamos hacia la casa de Villa Campestre. Generalmente se guardó en una caja fuerte, obviamente primero estaba un bolso, pero del bolso lo sacábamos y lo metíamos en la caja fuerte”, contó Petro.

“Lo contaba muy por encima, no detalladamente, se contaba en fajos de 5 o 10 millones, no me podía poner a contar. Daysuris en momentos sí lo hacía y decía que faltaba en un fajo 500.000, 300.000 pesos, pero yo no me iba a poner a contar todo”, agregó.