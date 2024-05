El temido Pipe Tuluá fue trasladado a La Picota tras revelaciones de SEMANA sobre beneficios con los que contaba en Picaleña

Se trata de una medida urgente debido al historial criminal de Marín. SEMANA conoció que al llegar a la cárcel de Picaleña en Ibagué dejó claro de quién se trataba y por qué es conocido. “Espero que la guardia tenga claro quién soy yo, llegué a mandar como lo he hecho en todas las cárceles y espero que nadie se meta en mi camino, porque no temblará la mano para seguir matando guardianes. No me importa si tengo que matar capitanes, cabos, dragoneantes”, aseguró según versiones que conocieron los hechos.